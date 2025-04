Nikdo pochopitelně nemůže zakázat alergikům, aby od března do června vycházeli z domu, při dodržování jednoduchých pravidel je možné reakci na pyly výrazně zmírnit: Během pylové sezony omezte fyzickou námahu.

Nezdržujte se dlouho venku, zejména za suchých a větrných dnů.

Venku noste pokrývku hlavy a po příchodu domů si omývejte obličej.

Chraňte oči slunečními brýlemi.

Vyhněte se přímému kontaktu s alergenními rostlinami (nechoďte polem ani vysokou trávou, nesekejte trávník).

Nenechávejte okno otevřené dlouho na ventilaci, naopak krátkodobě otevírejte dokořán, aby se místnost vyvětrala co nejrychleji.

Sítě v oknech pyl zadržují, měly by se však pravidelně čistit. Existují také sítě přímo proti pylu.

Raději v autě neotvírejte okna a častěji vyměňujete pylové filtry.

Částečně účinné jsou i čističky vzduchu, které vzduch přefiltrují čtyřikrát za hodinu.

Minimálně jednou, ale i několikrát denně proplachujte nos Vincentkou nebo mořskou vodou ve spreji, aby se pyl neusazoval v dýchacích cestách.

Často vyměňujte lůžkoviny a otírejte povrchy.

Čisté prádlo sušte v místnosti, nikoli venku nebo na balkoně.

Podpořte imunitu vitaminy C a D.

Pozor na potraviny! Přestože nejste alergičtí na jablka, mrkev či ořechy, není u nich vyloučeno zkřížení s reakcí na pyl. Ten se může vyskytovat i v medu.