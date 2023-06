Pokud si chcete vyzkoušet kolaps či zástavu oběhu, doporučuji Prahu, říká lékař

Platí stále, že když už člověk zkolabuje, má v Praze výhodu oproti jiným evropským metropolím?

Počkat, nejen v Praze. (smích) Máme v Česku spoustu skvělých krajů a nechci, aby to vypadalo, že je první Praha a pak dlouho nic. Možná to někde funguje i líp, i když samozřejmě doufám, že ne. (smích) Je ale pravda, že pokud si chcete vyzkoušet kolaps nebo zástavu oběhu, tak všem, co přijedou z Ameriky, z Francie, z Velké Británie, obecně ze západních zemí, všem to doporučuji v Praze.

Záchranku zavaluje stárnutí populace, ale hlavně psychosomatické potíže všeho druhu – od psychiky se odvíjející potíže, které „simulují“ různé nemoci.