Na záchodě seďte maximálně 10 minut. Jinak vám hrozí zdravotní problémy

Známe to asi všichni – stačí se začíst nebo zabrat do hraní na telefonu, a dvouminutová návštěva WC se snadno protáhne na čtvrt hodiny. Vypadá to nevinně, ale podle odborníků je už deset minut moc dlouho. Příliš časté a dlouhé vysedávání na toaletě může vést i k vážným zdravotním komplikacím.

„Když ke mně přijde pacient s obtížemi, ptám se především na to, kolik času na toaletě tráví,“ uvedl pro CNN Lai Xue, kolorektální chirurg, který působí ve zdravotnickém centru Texaské univerzity v Dallasu.

Gravitací k hemoroidům?

„Vyprazdňováním byste měli strávit v průměru pět až deset minut, ne víc,“ upozorňuje lékařka Farah Monzur, vedoucí Centra pro zánětlivá střevní onemocnění v newyorské nemocnici Stony Brook Medicine.

Důvod? Kombinace tvaru mísy a gravitace. Oválný tvar toalety nám stlačuje hýždě k sobě a řitní otvor se tak ocitá níž, než kdybychom seděli třeba na židli. Síla gravitace stahuje celý spodek těla k zemi. Dohromady to vede ke zvýšenému tlaku a horší cirkulaci krve.

Tělo se tedy musí zvlášť usilovně snažit, aby krev pumpovalo zpět do srdce. Pokud v takové chvíli do spodní části těla přitéká víc krve, než je oběhová soustava schopná vracet „zpátky nahoru“, vede to k přeplnění a zvětšování žil a cév kolem konečníku. Důsledkem může být rozvoj hemoroidů.

Co jsou hemoroidy? Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku. Pod sliznicí konečníku a kůží řitního otvoru se nacházejí bohaté žilní pleteně, které se mohou za určitých okolností rozšiřovat, plnit krví a vytvářet uzly (jde o obdobu křečových žil na dolních končetinách). Tyto uzly se nazývají hemoroidy.

Nepomáhá ani příliš usilovná snaha se vyprázdnit. Projíždíte na záchodě Instagram nebo odepisujete na zprávy? Možná si při tom ani nevšimnete, jak dlouho už zbytečně „tlačíte“. To případný vznik hemoroidů ještě podporuje.

Pozor na oslabené svaly

Dlouhé sezení na záchodě – a vlastně dlouhé sezení obecně – oslabuje svaly pánevního dna. Mezi jejich úkoly patří mimo jiné hladké vyprazdňování, takže když jsou zesláblé, jde nám to na záchodě hůř. Paradoxně pak v oné místnosti zůstáváme déle, a tím se můžeme ocitnout v bludném kruhu vysedávání.

Slabé pánevní svalstvo navíc zvyšuje riziko rektálního prolapsu neboli výhřezu konečníku, při kterém člověku doslova vyhřezne část tlustého střeva z řitního otvoru. Tento stav doprovázejí bolesti konečníku, krev ve stolici a někdy také inkontinence stolice. Nic, za co by těch deset minut na telefonu stálo.

Na záchod jen bez mobilu

Je to nezvyk, ale podle lékařů také to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. „Zákaz“ se vztahuje i na noviny, časopisy a další čtivo. „Nechoďte na toaletu s předpokladem, že tam strávíte hodně času. To vás totiž svádí k tomu, abyste si s sebou vzali něco pro zaměstnání mysli. Naopak – je potřeba si sezení na záchodě udělat co nejmíň zajímavé,“ podotýká Farah Monzur.

Zůstáváte na WC i tak dlouho, protože máte problém se vyprázdnit? Po deseti minutách to přesto vzdejte, aspoň na chvíli, doporučuje Lai Xue. Místo toho se zkuste projít – chůze povzbuzuje pohyb střev. Případně si můžete vzít na pomoc stoličku pod nohy. Dlouhodobě pomůže poctivý pitný režim a hodně vlákniny v jídelníčku.

Pokud vás trable s vyprazdňováním trápí často, nepodceňujte je. Může se jednat o příznaky závažnějších onemocnění trávicí soustavy, jako je syndrom dráždivého tračníku nebo Crohnova nemoc. „Ve chvíli, kdy vás zácpa nutí vysedávat na záchodě třikrát týdně nebo častěji, se určitě poraďte s lékařem,“ radí Monzur.