Trend označovaný jako wellness stacking slibuje budování pozitivních návyků, aniž abychom zahltili svou mysl nebo diář. Spočívá v tom, že si vyberete jen několik jednoduchých aktivit a spojíte je do jednoho krátkého časového bloku. Vytvoříte si tak jednu kompaktní rutinu, která zabere třeba jen dvacet minut.
Co se dá stihnout za dvacet minut?
Wellness stacking zpopularizovala především Tiktokerka Brigette Muller alias Hummusbirrd, která se rozhodla postupně vyzkoušet, co všechno se dá zařadit do pravidelné dvacetiminutové rutiny – ovšem tak, aby to bylo pořád příjemné a motivovalo ke konzistenci.
|
Zdravé návyky pro lepší náladu. Rozdělte si den a zkuste dechová cvičení
Může to být třeba procházka s audioknihou, psaní deníku pod infračerveným světlem nebo domácí bělení zubů spojené s relaxací na masážní podložce. Princip zůstává vždy stejný: vezmete několik malých a snadno proveditelných činností, které prospívají tělu nebo psychice, a uděláte je najednou během vyhrazeného času. Místo dlouhého seznamu úkolů tak vznikne krátká a přehledná rutina.
Nejlepší je to na začátku nepřepálit: začít u něčeho, co už běžně děláte, a připojit k tomu další drobný návyk. Například během ranní kávy udělat tři hluboké nádechy nebo si při večerní péči o pleť pustit uklidňující hudbu.
Účinná strategie, nebo jen další trend?
Podle odborníků tentokrát nemusí jít o další internetový výstřelek, wellness stacking má totiž smysluplný základ. „Z pohledu duševního zdraví se jedná o jeden z udržitelnějších trendů, protože pracuje s malými a realistickými návyky namísto extrémních změn,“ uvedla pro magazín Healthline psycholožka Andrea Gleimová.
Právě i velmi drobné každodenní úspěchy podle ní člověku dodávají pocit, že se mu daří, a tím posilují sebedůvěru, motivaci a celkový pocit pohody. „Když spojíme dohromady víc jednoduchých činností, funguje to lépe, než když se snažíme naráz změnit celý svůj život,“ říká Gleimová.
Pokud se metodu rozhodnete používat vědomě a vytvoříte si rituály, které se dají snadno zvládnout, může to navíc podle psycholožky zmírnit takzvanou únavu z rozhodování. Jinými slovy: nemusíte každý den řešit, co byste pro sebe zrovna mohli udělat. Časový blok je jasně daný, strukturu už jste si sami nastavili – a stačí ji dodržet.
|
Jak odpočívat efektivně. Desatero pro lepší pohodu a menší stres
„Pravidelná krátká rutina může pomoci snižovat napětí i impulzivní chování a zároveň budovat pocit, že máme věci pod kontrolou,“ dodává terapeutka Victoria Romanyuková.
Mozek má rád strukturu
Myšlenku wellness stacking podporují i některé vědecké výzkumy. Na princip „propojování“ návyků se zaměřila například studie z roku 2021. Její účastníci, kteří nové návyky navázali na něco, co už běžně dělali – například „po snídani“ nebo „po vyčištění zubů“ – měli větší šanci, že si ho osvojí a vydrží u něj.
Další výzkumy naznačují, že plánování konkrétních činností a dodržování pravidelného režimu pomáhají zlepšit psychickou pohodu a naopak zmírňovat stres nebo úzkost. Podle Gleimové to souvisí také s tím, že lidský mozek má rád strukturu a opakující se vzorce. Propojení drobných pozitivních návyků vytváří jednoduchý rytmus, který se postupně stává automatickým. To zvyšuje pravděpodobnost, že u něj vydržíme dlouhodobě.
Hlavně to nepřehánět
Podobně jako u většiny trendů ze sociálních sítí i tady platí, že méně je víc. Pokud si do „wellness bloku“ naskládáte příliš mnoho aktivit, může se z původně uklidňující rutiny stát další položka na seznamu povinností. A to je přesný opak toho, o co jde.
„Stejně jako u čehokoli nového je důležité nastavit si realistická očekávání,“ upozorňuje terapeutka Victoria Romanyuková. Doporučuje vybrat si aktivity, které přirozeně zapadnou do vašeho dne. Pokud jsou pro vás například rána už tak náročná, nemusí to být ideální čas na experimentování s novými návyky.
|
Příliš péče škodí. Zatočte se špatnými kosmetickými návyky
Andrea Gleimová zároveň varuje před perfekcionismem. Jedna věc je o sebe v rámci aktuálních možností pečovat. Snažit se to dělat bezchybně nebo být „extra produktivní“ je věc druhá.
Pokud začnete pociťovat napětí nebo vinu, když některý krok vynecháte, může to být podle psycholožky signál, že se z podpůrného nástroje stává další zdroj stresu. Nejde o to dělat toho co nejvíc. Jde o to dělat něco pravidelně – a bez pocitu selhání, když to občas nevyjde.