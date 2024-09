Naučte se ovládat vztek. Tyto tipy vám mohou pomoci

7 květin proti vzteku Každý člověk občas vybouchne. Ale co dělat, když soptíte skoro pořád? Začněte jíst potraviny bohaté na hořčík a využijte sedativních účinků rostlin. Meduňkový salát: Střapaté lístky vám přinesou úlevu při stavech napětí a nervového podráždění. Můžete si z nich udělat čaj nebo dresink. Stačí, když rozdrcené listy meduňky smícháte s majonézou. Ochutí rybí speciality. Náš tip: Připravte si salát. Smíchejte na něj 300 g meduňkových lístků, 50 g strouhaného křenu, 150 g nastrouhané červené řepy, smetanu a sůl. Pokrm posypte vařeným vejcem. Vana plná levandule: Některé dny jsou těžké, zvlášť když slyšíte zlé zprávy. Taková nepříjemná novinka vás může strašit i v noci, kdy potřebujete nabrat sílu na druhý den. Náš tip: Nechte se ukonejšit voňavou levandulovou koupelí, uvolní vaši mysl i ztuhlé tělo. Několik hrstí levandulových květů půl hodiny povařte v 5 litrech vody. Jakmile odvar vychladne, nalijte ho do vany a dopřejte si dvacetiminutový odpočinek. Víno z chmele: Chmelové šišky jsou balzámem na nervy. Pomůžou vám překonat neklid i psychickou zátěž. Vyrobte si z nich víno. Náš tip: Do velkého hrnce dejte tři lžíce chmelových šišek, půl lžičky skořice, šest lžic tlučeného hřebíčku a čtyři rozdrcené badyány. Všechno zalijte litrem kvalitního červeného vína a za každodenního promíchávání nechte zhruba dva týdny louhovat. Nápoj sceďte, nadávkujte do skleněných lahví a uchovejte v ledničce. Každý večer si dejte malou štamprličku a bude vám božsky. Heřmánkové sny: Heřmánek tlumí stres a úzkosti. Jestli se necítíte v pohodě, uvařte si čaj. Všechno z vás spadne a vy se v noci konečně vyspíte. Náš tip: Květy heřmánku opláchněte a vložte do kastrolu s vroucí vodou, dvě až tři lžičky bylinky na jeden čajový šálek. Jakmile se odvar zbarví dozlatova, čaj odstavte a opatrně sceďte. Můžete ho vypít samotný, lahodnější je však se lžičkou třtinového cukru, případně trochou medu. Kdo chce, může si dát i citron. Růžový obláček: Partner na vás zvýšil hlas a vy to teď, jak se říká, těžko rozdýcháváte? Hádky dokážou s emocemi pořádně zacvičit. Pokud se potřebujete rychle dát dohromady, určitě vám pomůže růže. Její vůně má sedativní účinky. Náš tip: Vytvořte si domácí aromadifuzér. Malou lahvičku naplňte olejem a odměřte do něj dvacet kapek růžového éterického olejíčku. Pak do ní vložte pár špejlí a vůně se hezky rozptýlí po celé místnosti. Třezalkový olej: Třezalka tečkovaná rozhání chmury a melancholické nálady. Dejte si ji ve formě čaje, odvaru či tinktury. Náš tip: Otestovat můžete i třezalkový olej, který se užívá vnitřně. Rozdrcenou nať a květy třezalky vsypte do skleněné lahve, zalijte olivovým olejem, uzavřete a nádobu postavte na šest týdnů na slunné místo. Jak zjistíte, že je olej hotový? Podle jeho sytě červené barvy. Sceďte ho, aby byl čirý, a denně si dejte lžičku. Relax s mateřídouškou: Člověk ve stresu je většinou celý ztuhlý a všechno ho bolí. Když se k tomu přidají i křeče v břiše, je zaděláno na malér. Co teď? Uvařte si mateřídouškový čaj nebo bylinku začněte používat jako koření. Náš tip: Připravte si mateřídouškový olej. Květy léčivky zalijte zastudena lisovaným olivovým či slunečnicovým olejem a v uzavřené nádobě nechte za občasného protřepání po dva týdny louhovat. Olej můžete použít k masáži spánků, ztuhlých svalů, rukou nebo nohou.