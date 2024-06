Vzpírání jako společné hobby, matka s dcerou milují posilovnu

Ještě jí nebylo ani deset let a už zvedne bez problémů padesát kilogramů. Issy je zkrátka vycházející hvězdou a podle její maminky to vypadá na zářnou budoucnost v oblasti kulturistiky a vzpírání těžké váhy.

„Jsem osobní trenérka a pomáhám v posilovně každý den mnoha lidem. Issy viděla od malinka, jak pracuji. Zaujalo ji to a sama chtěla zkoušet podobné věci, nic jsem jí nenutila. Začínaly jsme velmi pozvolna a vše děláme tak, aby to zvládla a neublížila si. Je moc pilná a strašně ji to baví,“ uvedla maminka dívenky.

Žijí ve Velké Británii a společně jezdí i na soutěže, kde vyhrává nejen Lily, ale také Issy. Pro mladé vzpěrače je prý velkou inspirací. „Je neskutečné, jak je soustředná a pilná. Dokáže být stejně dobrá jako dospělí. Chodíme trénovat dvakrát týdně do posilovny a jednou týdně chodíme na box, který si také velmi zamilovala,“ pokračovala hrdá máma pro portál The Sun.

Ačkoli cvičení vypadá neškodně, odborníci varují, že takové cvičení pro děti rozhodně není vhodné. „Děti nejsou jako dospělí. Mají úplně jinou stavbu těla, měly by dělat jiné cviky. Jejich těla se stále vyvíjí. Je to něco zcela jiného, než posilování u dospělých. Může jim to způsobit značné problémy,“ uvedl dětský lékař Lawrence Cunningham. Podle Lily je však vše v pořádku a o budoucnost dcery nemá strach.