V jednasedmdesáti si žena nebarví vlasy a stále pracuje jako modelka

„Vůbec mi nepřipadá, že by mi bylo tolik let. Řekla bych, že v srdci je mi stále jednadvacet. Miluji dlouhé procházky, vaření a pečení. Zkrátka nic výjimečného. Chovám se stejně jako ostatní důchodci,“ sdělila žena.

V minulosti měla zhruba čtyři až pět nabídek na focení týdně. Dnes už vybírá pečlivěji a „plácne si“ pouze s fotografy, kteří jí jsou sympatičtí. „Na stará“ kolena dává přednost setkání s milými lidmi a snaží se vyhýbat hlupákům. Už prý nemá zapotřebí být za dobře se všemi.

„V šedesáti letech mi diagnostikovali rakovinu. Měla jsem strach, že má cesta končí. Díky bohu jsem se z toho dostala a dost věcí jsem přehodnotila. Stále ale miluji focení módy a nebojím se ukázat v bikinách. Doma mám kousek, který jsem nosila už ve dvaceti a nosím dodnes. Divím se, že stále drží,“ smála se žena.

Často se jí lidé ptají, zda by jim nesvěřila tajné tipy na mladistvý vzhled. Sama říká, že nedělá nic zvláštního. Jen se snaží na svět hledět s úsměvem a nedělat si vrásky z věcí, které sama nedokáže ovlivnit. A samozřejmě podle Suzy hraje velkou roli i genetika. Stejně mladistvě vypadala i její matka.

„Padesát let žiji s jedním mužem a jsme šťastní. Denně medituji, chodím ven. Během pandemie jsem začala psát a brzy vyjde kniha mých povídek. Plním si sny a užívám si každý den tak, jako by byl poslední. To by měl dělat každý,“ doplnila pro server Coventrytelegraph.