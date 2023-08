Přeprogramujte své mozky a milujte svá těla, vzkazuje influencerka

„Jednoho dne jsem stála před zrcadlem a koukala se na sebe. Najednou jsem měla pocit, jako kdyby mě něco osvítilo. Přišel takový aha moment, kdy jsem si uvědomila, jak moc je mé tělo krásné. A že bych měla cítit vděčnost za to, co mám,“ uvedla influencerka v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.

Do té doby měla s vlastním tělem problém. Styděla se za pigmentové skvrny, celulitidu, strie i pár kilo navíc. Chtěla vypadat jako profesionální modelky.

„Každý má na sobě něco, co nemá rád. Ať už je to nos, celulitida nebo jiné věci. Kohokoli se zeptám, vyjmenuje mi alespoň jednu věc, kterou na sobě nenávidí. A jen proto, že je nám neustále vnucován nějaký ideál krásy. Musíme přeprogramovat své mozky k sebelásce,“ myslí si.

Věří například, že když budou děti vychovávány v láskyplném prostředí, kde jim rodiče budou opakovat, že jsou dokonalí, v dospělosti budou spokojenější. Podle Kariny pak lidé nebudou chtít vypadat jinak a budou si sami sebe vážit.

„Moje kůže mě nedefinuje. A ani jiné části těla. Je to jen kus mě. A lidé by si o mě neměli dělat obrázek jen kvůli striím nebo celulitidě. A tak by se mělo přistupovat ke všem,“ dodala.