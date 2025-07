Sestry si prošly nechirurgickým zákrokem zvaným Ducu Butt Lift. Spočívá v aplikaci hyaluronové a poly-L-kyseliny mléčné do hýždí s cílem dodat objem, zlepšit tvar a vytvořit plnější boky.

„Trochu to štípalo a pociťovala jsem zvláštní tlak, ale nebylo to nic, co by se nedalo vydržet. Rozhodně je to lepší, než zákrok v plné anestezii. Je fantastické, že něco takového můžete podstoupit. Nechtěla jsem si do zadku dávat silikonové výplně, protože jsem měla obavy z toho, jak by bylo pohodlné pak sedět. Pan doktor docílil přesně takového tvaru zadku, jaký jsme chtěly mít,“ uvedla Jess.

Jess a Eve už dříve přiznaly jiné úpravy vzhledu. Mají za sebou výplně tváří, spánků i botox. Spekuluje se i o plastice prsou, tu ovšem zatím nepotvrdily. Teď se ony i jejich fanoušci dočkali i nového pozadí.

„Jsme rády, že všechno dopadlo dobře. Vždy má člověk obavy, aby se něco nepokazilo. Už jsme se dočetly o spoustě žen, které po nějakém zákroku zůstaly zohyzděné. Svěřily jsme se proto do rukou profesionálů, kteří mají zkušenosti a plně jsme jim důvěřovaly,“ dodala Eve na Instagramu. Šestadvacetileté ženy se proslavily díky účinkování v show Love Island. Nyní se živí jako modelky a influencerky.