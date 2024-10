Žena nosí korzet třiadvacet hodin denně, má z něj „vosí“ pas

Žena z Oregonu byla vždy fascinována dámami, které v minulosti nosily korzety, aby měly dokonale štíhlý pas a mohly obléknout vypasované propracované šaty. Už jako dítě snila o tom, že jednou bude korzet nosit také, a v dospělosti si tento sen splnila. Třiadvacet hodin denně korzet nosí už téměř deset let.

„Oblékám se tak, aby byl pas jasně vidět. Nechci se zahalovat, když dalo takovou práci se k tak útlému pasu dostat. Miluji šaty a objemné sukně, které pas ještě víc zvýrazní. Myslím, že je to symbol ženskosti. Je to otázka volby a vkusu,“ uvedla.

Sarah má korzety vyrobené na míru. Jak sama říká, skvěle jí podporují držení těla a díky tomu netrpí bolestmi zad ani jinými problémy. Musí však korzet nosit téměř neustále, protože bez něj by bolesti co nevidět přišly a příjemné by to rozhodně nebylo. „Vím, že už je to na celý život. Že už se ho nemohu vzdát. Ale to je pro mě přijatelné. Já jsem si to tak vybrala a přesně tak to chci,“ pokračovala.

Setkává se s lidmi, kteří její rozhodnutí nechápou a také se jim tak útlý pas nelíbí. I s rodinou měla nějaký čas problémy. Manžel ji ale podporoval a její pas se mu líbí. A podpory se jí dostává i od fanoušků na Instagramu.