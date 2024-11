Žena chce mít ještě extrémnější vzhled, urážky neřeší

Díky svému vzhledu se nyní žena živí pouze díky placeným spolupracím na Instagramu, kde figuruje jako influencerka. Má velké množství nabídek na práci jako modelka. „Mnoho žen po celém světě mě inspiruje. Líbí se mi ženy, které mají svůj názor a jdou si za svými sny. Myslím, že by si každý měl uvědomit, že na světě jsme jen jednou a čas ubíhá. Takže se nezabývám nesmysly a názory jiných,“ uvedla žena na svém Instagramu.

V minulosti měla kvůli svému vzhledu mindráky. Nechtěla se na sebe koukat do zrcadla a toužila po kompletní proměně. Tu si nadělila až v dospělosti a dnes si neumí představit, že by musela žít jinak. Hodně dbá i na zdravou stravu. Podle některých už je její štíhlost za hranou a riskuje zdravotní problémy.

„Myslím, že pokud se člověk cítí dobře, není třeba to nějak dramatizovat. Neznepokojuje mě, že mě lidé neustále uráží,“ doplnila. Aktuálně se zaměřuje hlavně na své další nesplněné sny. Chce větší ňadra, delší bradu, větší tváře i výraznější lícní kosti. Věří, že plastická chirurgie ji opět nezklame a docílí vzhledu, který si vysnila.

„Mám velkou fanouškovskou základnu a úžasné lidi kolem sebe. Najdou se však i lidé, co mi další zákroky rozmlouvají. Dokonce mi doporučují, abych si nechala vyndat všechny implantáty, které jsem si doposud nechala pod kůži vpravit. Podle nich jsem si zohyzdila tělo. Neplánuji to. Chápu, že se můj vzhled nelíbí každému. Já jsem si ale opravdu přála vypadat přesně takto, Nebyl to omyl ani nepovedená plastika,“ uvedla žena pro Daily Star.