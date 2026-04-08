Sedmadvacetiletá žena začala pozorovat větší růst ňader už jako malá holka. Bylo jí deset let, když se prsa začala zvětšovat. Myslela si, že se po skončení puberty růst zastaví, ale opak byl pravdou. „Neměla jsem svá ňadra ráda. Přitahovala až příliš pozornosti a dlouhé roky jsem kvůli nim měla jen problémy. Šikanovali mě, muži si ze mě utahovali. Nebylo mi to příjemné,“ sdělila pro The Sun.
Později se ale nad svým vzhledem zamýšlela a rozhodla se, že se přijme taková, jaká je, a své tělo bude milovat. Toto rozhodnutí jí naprosto změnilo život. „Když jsem začala mít ráda samu sebe, začaly se měnit všechny věci okolo. I lidé už na mě reagovali jinak. Přijala jsem svůj vzhled jako to nejlepší a děly se věci,“ podotkla.
Dnes díky poprsí vydělává velmi slušné peníze a věří, že jí nakonec ňadra přinášejí štěstí. Ačkoli v pubertě měla za to, že jsou spíš pro zlost a přinášejí jen smůlu. „Chovaly se ke mně zvláštně i ženy. Myslím, že šlo o žárlivost. Chtěly také velká ňadra. Nikdo si ale neuvědomí, jaké problémy tak velká ňadra mohou způsobit. Teď to tolik neřeším, už jsou mnohem větší možnosti. Ale když je vám šestnáct a nemáte ani kde sehnat podprsenku, dost vás to frustruje,“ doplnila.
Musí také víc cvičit, aby ňadra unesla bez bolestí. Tvrdí totiž, že prsa váží dohromady pětadvacet kilo a záda se extrémně namáhají. „Doktoři mi už tolikrát říkali, že mi prsa zmenší a nebudu ani nic platit, protože za růst ňader nemohu. Ale říkám, že na moje ňadra žádný chirurg nesáhne. Chci je mít velká,“ dodala se smíchem.