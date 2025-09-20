„Neměla jsem za to, že bych byla ošklivá. Měla jsem celkem sebevědomí a smýšlela jsem o sobě jako o krásné ženě. Jen jsem zkrátka nenáviděla svůj obří nos. Neseděl mi ke zbytku mého obličeje, připadala jsem si zvláštně nesouměrná. Nebylo mi ani příjemné, jak na mě lidé civí. Zároveň jsem měla jasno v tom, že nechci malý nos jako Barbie. Toužila jsem po přirozenosti a nosu, který ke mně sedí,“ uvedla žena pro People.
Dlouho tak hledala vhodnou kliniku plastické chirurgie a odborníky, kteří mají ve své práci dobré výsledky. Děsilo ji totiž, že by mohly nastat nějaké vážné pooperační komplikace.
Svou cestu za splněným snem poctivě dokumentovala na sociální síti, kde už si získala desítky tisíc fanoušků. Sledují ji hlavně lidé, kteří mají podobný problém jako ona a nejsou si jistí, zda má operace smysl. „Říkám všem, že jsem ani jednou nelitovala. Ani po zákroku, kdy jsem měla bolesti, zvracela jsem a musela se o mě starat moje maminka. Bylo to opravdu to nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ míní.
Už na základní škole ji spolužáci šikanovali. A neposmívali se jí pouze chlapci, největší vlna nenávisti přicházela od dívek. Ty jí nadávaly do čarodějnic, pokřikovaly na ni nadávky a říkaly jí tukan. Nebylo jí příjemné takové šikaně čelit, přesto si díky rodině zachovávala chladnou hlavu a jen díky ní nepropadla depresím.
„Nerada na to období vzpomínám, protože pro mě bylo nepochopitelné, že v sobě mají lidé tolik zlosti,“ pokračovala. Po zákroku jako by se jí otevřel nový svět. Lidé jsou na ni milejší, rozdávají úsměvy, daří se jí víc v osobním i pracovním životě. „Připadá mi to, jako bych se ocitla v jiné realitě. Málokdo si opravdu uvědomuje, jak moc může pouhý vzhled změnit život člověka. Můj život je o tolik lepší,“ dodala. Plastika ji vyšla v přepočtu na zhruba čtvrt milionu korun.