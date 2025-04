Žena s obřími ústy nedá lidem spát, chtějí po ní konzumaci XXL potravin

„Přezdívají mi velká huba. Lidé se mě vyptávají, co všechno umím do úst strčit. Zajímavé je, že se stále ptají na to, jestli umím do úst strčit celou pizzu. Nechápu, že je právě toto tolik fascinuje. A rovnou říkám, že když se správně stočí, jde to,“ svěřila se.

Na sociálních sítích ji sledují tisíce lidí a kromě trollů má i opravdové fanoušky, kteří jsou jejím vzhledem naprosto fascinováni. Někteří muži jsou do ní zamilovaní a každý den ji zahrnují milými komentáři.

„Jsou dva typy lidí. Jedni mě nenávidí a mají neustálou potřebu mě nějak urážet a pak ti druzí, kteří má ústa milují. Myslím, že není nic mezi tím. V mém životě bylo období, kdy jsem svůj vzhled sama nenáviděla. Dnes už jsem vyrovnaná a naopak jsem vděčná za to, že jsem jiná než ostatní,“ popsala Shannon svůj život s velkými ústy.

Často natáčí videa, na kterých pouze mluví, směje se nebo jí. A je o ně enormní zájem. Fotografie nepřitahují tolik pozornosti jako videa. Lidé si často dokonce myslí, že jde o tvorbu umělé inteligence a není možné, aby měla žena tak velká ústa. „Chodí mi dotazy, proč si upravuji videa a ať ukážu pravou velikost úst. Je to směšné. Lidé jsou už tak pomatení z umělé inteligence, že máločemu věří,“ dodala pro Whatsthejam.