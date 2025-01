V dětství jí obličej znetvořil oheň, dnes je žena královnou krásy

Několik měsíců po nehodě byla hospitalizována v nemocnici, kde podstoupila desítky operací, aby mohla normálně fungovat. Kůže na těle se spekla a měla omezenou hybnost. Neuvěřitelně si vytrpěla a čas trávila především se zdravotníky a ne s rodinou. Ani ve škole pak neměla klid. Musela nosit obličejové stahovací masky a spolužáci ji šikanovali.

„Nebylo to jednoduché. Bylo to hodně náročné na psychiku. Dost času jsem proplakala. Ale jsem vděčná, že jsem přežila. Mým celoživotním snem byla účast v soutěži krásy. Nikdy jsem ani nepomyslela na to, že bych snad vyhrála. Přesto se tento sen stal skutečností a já tomu stále nemohu uvěřit,“ uvedla žena pro server Femina.in.

Během let podstoupila nespočet plastických operací. Na těle má stále mnoho jizev a na první pohled je jasné, že byla v minulosti popálená. „Dnes je pro mě každá z jizev uměleckým dílem od boha. Už se na ně koukám jinak a miluji každou z nich. Naučila jsem se mít ráda. Krása má mnoho podob. Je to stejné jako s uměním. Každý máme jiný vkus. Každý jsme unikátní,“ pokračovala.

Právě kvůli podpoře ostatních se také přihlásila do soutěže Mrs. Colorado. Doufala, že bude aspoň mezi finalistkami, nakonec vyhrála první místo. „Je to splněný sen. Nikdy jsem nebyla šťastnější. Nikdy nepřestávejte věřit a nepřestávejte snít,“ dodala.