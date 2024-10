Plastiky jako splněný sen, transgender žena se proměnila k nepoznání

„V minulosti jsem sice říkala, že to nepodstoupím, ale člověk k tomuhle nějak dospěje. Já jsem to tak začala cítit a postupem času to vyplynulo. Není to nic, co by přišlo teď v posledním měsíci. Trvalo to vlastně dva roky a teď to takto vyplynulo,“ sdělila Chloe pro portál Extra.cz.

Chloe pravidelně navštěvuje sexuoložku, dochází i na terapie a po psychické stránce i po té fyzické je na kompletní přeměnu připravena. Aktuálně bere léky, které s proměnou pomáhají a pomalu připravují tělo na operaci. Jedná se především o ženské hormony. Odstranění mužských pohlavních orgánů tak bude maximálně do roka.

Chloe se raduje i z reakcí okolí. S její kompletní proměnou souhlasí a těší se spolu s ní. „Já musím říci, že reakce jsou super. I když jsem to oznámila, že chci kompletní změnu, tak to bylo v pohodě. Lidi to ze mě cítili už delší dobu, že zůstat v tomto mezistavu, tak bych to vlastně ani nebyla já,“ pokračovala.

Věří, že se operace povede a nenastanou žádné komplikace, stejně jako tomu bylo v předchozích případech, kdy podstoupila plastickou operaci. Nechala si zvětšit ňadra pomocí silikonových implantátů a za sebou má také operace v obličeji.