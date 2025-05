Amber v rámci televizní show SAS: Who Dares Wins bojovala se zpěvákem Garethem Gatesem a ačkoli ji na první pohled nijak nezranil, jeden ze silikonových implantátů v jejím ňadru praskl.

„Byla jsem na několika vyšetřeních, aby si byli lékaři jisti, že nejde o nic vážného. Ze scanu pak zjistili, že mám opravdu prasklý implantát a bylo by dobré, aby se vyměnil. Mám za sebou už druhou plastiku prsou a byla bych ráda, aby se další prováděla až poté, co budu mít po porodu,“ uvedla kráska.

Lékaři ji prý ujistili, že jí nic nehrozí. Sama se ale dočetla, že pokud silikon uniká do těla a dostane se do lymfatických uzlin, mohou nastat zdravotní komplikace. Právě proto by nerada otálela, ale má obavy z případného těhotenství. „Myslím, že po porodu by mě čekal další zákrok a to už by byla v pořadí čtvrtá operace. Zároveň nechci nijak ohrozit sebe ani miminko prasklým implantátem,“ pokračovala s tím, že v nejbližší době těhotenství navíc ani neplánuje.

Amber pevně věří, že ji zdraví nezradí a komplikace nenastanou. „Opravdu ráda bych počkala s další operací a anestezií až na dobu, kdy budu mít po těhotenstvích a porodech. Nechci nic uspěchat a udělat nějaká unáhlená rozhodnutí,“ dodala pro The Sun.