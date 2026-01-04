Po faceliftu čekala žena dokonalost, dočkala se jizev a znetvoření

Bibiana Martina Hykl
  10:39
Osmačtyřicetiletá Angela Patersonová z USA letěla až do Litvy, aby si dopřála facelift, který jí měl na pár dalších let zajistit mladistvější vzhled. Výsledek ovšem nebyl zdaleka tak ohromující, jak si přála. Místo toho měla velké jizvy, obličej byl nesouměrný, nedovírala oči a utrpěla i její psychika.
Chantel se cítí dobře, když se víc nalíčí a zakryje všechny jizvy a...

Chantel se cítí dobře, když se víc nalíčí a zakryje všechny jizvy a nedokonalosti poté, co podstoupila facelift. „Myslela jsem, že po faceliftu se budu cítit skvěle. Ale tato operace není zárukou dokonalosti,“ míní | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Za facelift dala v přepočtu zhruba 220 tisíc korun. Jednalo se o zhruba polovinu částky, než by bývala dala na klinice v USA. Dnes však lituje, že si raději nepřiplatila a nevybrala si lékaře, který má dostatek zkušeností a lepší výsledky. Čeká ji totiž nápravný zákrok, který také nebude o moc levnější. Vybrala si renomovanou kliniku v Turecku a za operaci v přepočtu zaplatí sto devadesát tisíc korun.

Chantel se cítí dobře, když se víc nalíčí a zakryje všechny jizvy a nedokonalosti poté, co podstoupila facelift. „Myslela jsem, že po faceliftu se budu cítit skvěle. Ale tato operace není zárukou dokonalosti,“ míní
„Je to nesmírně traumatizující zkušenost. Cítím se hodně špatně. Utrpěla i má psychika, stále si opakuji, co jsem udělala za hloupost. Nechodím ven, protože se za svůj vzhled stydím. Modlím se, aby další operace napravila všechny ty škody, které podle kliniky v Litvě mají být v pořádku,“ uvedla žena pro The Sun.

Při pohledu do zrcadla okamžitě začne brečet. Její stav je nyní horší než před faceliftem a hluboce zákroku lituje. Ačkoli se za celou situaci stydí, otevřeně o všem hovoří, aby se z jejích chyb poučily jiné ženy, které mají takový zákrok také v plánu. „Mám vystouplé jizvy, které jsou vidět na první pohled. Nemohu nosit culík a vyčesané vlasy, protože je všechno vidět. Vypadám jako by mě někdo sešil z několika kusů,“ pokračovala.

Mrzí ji, jak se k situaci postavila klinika a odmítla zaplatit jakékoli odškodnění. Podle lékaře byla pacientka dobře informována o možných komplikacích a vše předem podepsala. „Radím vám dobře si přečíst, co podepisujete. Upisujete se ďáblu a ani o tom nevíte. Můžete být dítě štěstěny a být bez komplikací. Pokud ale nastanou, nedovoláte se žádného odškodnění,“ dodala.

Po faceliftu čekala žena dokonalost, dočkala se jizev a znetvoření

