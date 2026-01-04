Za facelift dala v přepočtu zhruba 220 tisíc korun. Jednalo se o zhruba polovinu částky, než by bývala dala na klinice v USA. Dnes však lituje, že si raději nepřiplatila a nevybrala si lékaře, který má dostatek zkušeností a lepší výsledky. Čeká ji totiž nápravný zákrok, který také nebude o moc levnější. Vybrala si renomovanou kliniku v Turecku a za operaci v přepočtu zaplatí sto devadesát tisíc korun.
„Je to nesmírně traumatizující zkušenost. Cítím se hodně špatně. Utrpěla i má psychika, stále si opakuji, co jsem udělala za hloupost. Nechodím ven, protože se za svůj vzhled stydím. Modlím se, aby další operace napravila všechny ty škody, které podle kliniky v Litvě mají být v pořádku,“ uvedla žena pro The Sun.
Při pohledu do zrcadla okamžitě začne brečet. Její stav je nyní horší než před faceliftem a hluboce zákroku lituje. Ačkoli se za celou situaci stydí, otevřeně o všem hovoří, aby se z jejích chyb poučily jiné ženy, které mají takový zákrok také v plánu. „Mám vystouplé jizvy, které jsou vidět na první pohled. Nemohu nosit culík a vyčesané vlasy, protože je všechno vidět. Vypadám jako by mě někdo sešil z několika kusů,“ pokračovala.
Mrzí ji, jak se k situaci postavila klinika a odmítla zaplatit jakékoli odškodnění. Podle lékaře byla pacientka dobře informována o možných komplikacích a vše předem podepsala. „Radím vám dobře si přečíst, co podepisujete. Upisujete se ďáblu a ani o tom nevíte. Můžete být dítě štěstěny a být bez komplikací. Pokud ale nastanou, nedovoláte se žádného odškodnění,“ dodala.