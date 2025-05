„Ivanka mě inspiruje už dlouhá léta. Je překrásná, elegantní a vkusná. Její vzhled i styl jsou pro mě fascinující. Podle mě je to jednoznačně nejkrásnější žena na planetě,“ uvedla žena pro magazín People.

Cesta za vysněným vzhledem ovšem nebyla jednoduchá. Tiffany má za sebou několik plastik prsou, také má výplně v obličeji, nechala si odsát tuk a upravit nos. Všechny zákroky byly velmi bolestivé, ale podle ženy rozhodně stály za to.

„Nelituji. Měla jsem obavy, abych vše zvládla, když mám tři děti a musím být k ruce, ale vše se dalo vydržet. Žádná operace není příjemná, je ovšem důležité těšit se na výsledek. Vím, že nevypadám přesně jako Ivanka, ale líbí se mi, že jsem jí alespoň podobná. Asi nikdy nebudu jako ona, to bych musela mít další desítky plastik,“ pokračovala.

Nevylučuje však, že by další plastiky v budoucnu podstoupila. Když svému lékaři donesla fotografii Ivanky Trumpové s požadavkem vypadat jako ona, ani se jí nesnilo o tom, že by jí mohla být tak podobná jako dnes. „Chirurg odvedl skvělou práci. Jsem spokojená a velmi vděčná. Měla jsem štěstí, že jsem se svěřila do rukou odborníka, který má spoustu zkušeností a moc šikovné ruce,“ dodala.