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Vysnila si proměnu po porodech, operace však ženu stála život

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  8:21

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Dvojnásobná maminka chtěla mít hezké tělo, operace se jí ale stala osudnou. | foto: koláž iDNES.cz

Kenly Millan Aponte v pětatřiceti letech odcestovala z Kentucky do Miami, kde měla podstoupit plastiku jako odměnu za dva porody. Přestože měla klinika skvělé reference, dvojnásobná maminka tam během zákroku nakonec přišla o život.

Proměna měla přijít ženu v přepočtu na sto padesát tisíc korun. Těšila se na ni několik měsíců a věřila, že se dočká těla, které měla před dětmi. Místo toho přišla tragédie, kterou nikdo z rodiny nečekal.

Dvojnásobná maminka chtěla mít hezké tělo, operace se jí ale stala osudnou.
Kenly Millan Aponte
Kenly Millan Aponte
Kenly Millan Aponte
4 fotografie

„Když přijížděla na kliniku, byla tak optimistická a nadšená. Těšila se zase na naše holčičky a splněný sen. Byla plná života. Bylo jí jen pětatřicet let. A teď už tu s námi není. Tak moc to bolí,“ sdělil zdrcený manžel pro Daily Mail. Žena měla komplikace po plastice. Měla nízký obsah kyslíku v krvi, byla akutně převezena na místní vyhlášenou kliniku, ale po příjezdu do nemocnice už se nedalo nic dělat. Byla prohlášena za mrtvou a nyní se stále řeší přesná příčina jejího úmrtí.

Na stejnou kliniku v Miami jen o pár dnů později dorazil i devatenáctiletý mladík, který si chtěl nechat upravit tvar nosu, ale bohužel zemřel také. „Nyní je vše předmětem vyšetřování. Ať se stalo cokoli, milovanou ženu už mi to nevrátí, ale vyšetřování možná může zachránit životy jiných lidí. Nepřijde mi v pořádku, aby tam lidé takto umírali, to nemůže být jen náhoda,“ podotkl manžel zesnulé ženy.

Klinika Svetla zatím neobdržela žádnou žalobu, ale podle právníka rodiny zesnulé ženy už je to na „spadnutí“. Rodina jen žádá, aby si každý před plastickou operací dobře ověřil, kdo ho bude operovat, jaké má klinika reference a výsledky. A také, jaký je opravdu zdravotní stav samotného pacienta.

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