Má největší boky na světě, žít s nimi však pro ženu není jednoduché

Kvůli své postavě měla v minulosti i psychické potíže, Mnohokrát se totiž setkala s drsnou šikanou. Už jako dítě měla kulatější boky a v pubertě pak začaly růst ještě víc. Po několika těhotenstvích se pak boky zvětšily ještě víc. Snažila se držet diety a dodržovat zásady zdravého životního stylu, ale hubla všude, jen ne na bocích. Nakonec se se svou postavou smířila a dnes je na ni hrdá.

„Někdy to není lehké. Když potřebuji projít úzkou uličkou v obchodě, shazuji věci z regálů. Nemohu projít turnikety, nesednu si v autobuse a myslím, že nemám ani šanci mít jen jedno sedadlo v letadle. Jsou to maličkosti, ale když s tím člověk žije a potýká se s takovými věcmi dnes a denně, není to jednoduché,“ uvedla v minulosti na svém Instagramu.

Měla radost, když se alespoň dostala do knihy rekordů. Zatímco jiné ženy pro takové boky musí absolvovat mnoho plastických operací, jí narostly bez pomoci plastických chirurgů. Na světě jsou ženy s ještě většími boky, ale ženy je mají právě díky silikonovým implantátům. „Nerozumím moc tomu, že někdo dobrovolně chce mít takovou postavu. Mně se mé křivky líbí, ale není moc zábavné s tím žít,“ pokračovala.

Její manžel je z kyprých tvarů manželky nadšený, vždy miloval ženy s oblými tvary a na svou ženu je velmi pyšný a ve všem ji podporuje. „Mám vedle sebe někoho, kdo mi každý den umí dávat najevo, jak moc mu na mě záleží a za to jsem moc vděčná,“ doplnila.