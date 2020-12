Žena už patnáct let leží. Pouhý sed by jí zlomil páteř

Jenny má tzv. Ehlers-Danlosův syndrom. Jde o genetickou poruchu, která způsobuje, že tělo produkuje vadný kolagen, který ovlivňuje vazy a pojivové tkáně. Největším problémem je v jejím případě uvolnění vazů a pojivových tkání v oblasti krku. Její obratle se volně pohybují a hrozí kompletní zborcení páteře, které by mělo fatální následky. Kvůli tomu se nyní nesmí pohnout. Sezení u ní nepřipadá v úvahu.

„Nemůžeme jí ani umýt vlasy. Čtyřiadvacet hodin denně je v bolestech, na které nic nepomáhá. Ráda by křičela, ale i to by pro ni mohlo znamenat riziko. Nyní je pro nás jedinou možností operace, která se ovšem neprovádí u nás. Museli bychom letět do Ameriky, kam je potřeba se přepravit i speciálním letadlem,“ sdělila matka ženy pro server Metro.co.uk. Dodala také, že celá akce by vyšla v přepočtu zhruba na dvaadvacet milionů korun.



Zatím se jim podařilo sehnat od sponzorů něco málo přes milion a půl. K cílové částce ale ještě stále hodně zbývá. Na ženu přispěly dokonce světové hvězdy jako je herec Matthew Goode nebo herečka Olivia Colemanová.



V minulosti už Jenny podstoupila náročnou operaci v Británii, její stav se ale zlepšil jen malinko. Lékaři ji stabilizovali tak, že nyní se alespoň nepohybuje volně lebka a netlačí na krční páteř, jako tomu bylo předtím. Bohužel bylo rodině řečeno, že pokud se brzy neprovede další zákrok v Americe, Jenny už tu pravděpodobně dlouho nebude.

„Moje dcera se teď nesmí pohnout ani o milimetr. Věříme, že se nám podaří sehnat celou částku na její operaci a konečně bude moct začít žít,“ dodala její matka, která založila stránky, na kterých lze přispět.