Vývojová dysfázie. Nemoc, kterou je třeba s logopedem řešit včas

Ukázka jazykového projevu chytrého dítěte s těžkou vývojovou poruchou jazyka (chlapec, 10 let): „O Perníkové chaloupce Byl jednou holčička a kluk. Kluk se jmenoval...hmmm...Jak se jmenujej?...Jeníček a Mařenka. A měli tatínka hodnýho, ale byl jednou novou maminku, protože jejich máma jmenovala se Macecha a měla...hmmm...umřela. No a on tatínek má novýho mámu, která je zlej ještě víc.... A maminka a tatínek si ještě jednou povídali osamotě, když Jeníček a Mařenka spali a protože Jeníček měl jít na...hmmm...napít se. A oni uslyšeli maminku, jak mluvěj s tatínkem. Oni se domluvili, jestli Jeníčku a Mařenku nedají v lese samotě, tak že ona odejde...." Zdroj: Asociace klinických logopedů ČR