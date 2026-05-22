Vysoký tlak nebolí, ale může zabíjet. Jak ho poznat a léčit, poradí lékařka

Hypertenze patří k nejčastějším civilizačním nemocem a zrádná je především tím, že může dlouho probíhat bez povšimnutí. Kdy zpozornět, jaká rizika přináší neléčený vysoký tlak a jak správně postupovat při domácím měření? V pátek od 13 hodin poradí čtenářům v online rozhovoru internistka Jitka Mlíková Seidlerová.

Vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí trpí přibližně dva miliony dospělých Čechů. Závažné je, že zhruba třetina nemocných o svém vysokém tlaku vůbec neví. Hypertenze totiž zpočátku nebolí, přesto může tiše poškozovat cévy, přetěžovat srdce a výrazně zvyšovat riziko vážných komplikací.

Když tlak ničí cévy i srdce

Neléčená nebo špatně kompenzovaná hypertenze může vést k nevratnému poškození ledvin, srdečnímu selhání, infarktu nebo cévní mozkové příhodě.

Zpozornět bychom měli nejen při preventivních prohlídkách, ale i tehdy, pokud se objeví časté bolesti hlavy, nevysvětlitelná únava, poruchy spánku, bušení srdce, tlak na hrudi, zadýchávání při běžné aktivitě nebo opakované krvácení z nosu bez jasné příčiny.

Už dávno nejde jen o nemoc stáří

Představa, že vysoký tlak je problémem pouze starších lidí, už dávno neplatí. Lékaři stále častěji diagnostikují hypertenzi i u mladších pacientů.

Za rostoucím výskytem stojí zejména změny životního stylu – nedostatek pohybu, nadváha, stres, kouření nebo nadměrný příjem soli a průmyslově zpracovaných potravin.

Krevní tlak v otázkách a odpovědích. Co byste rozhodně měli vědět

Správné měření může odhalit problém včas

Důležitou roli hraje v odhalení hypertenze také správné měření krevního tlaku. Výsledky v ordinaci může zkreslit stres známý jako syndrom bílého pláště, opačným problémem je maskovaná hypertenze, kdy jsou hodnoty u lékaře v normě, ale doma tlak nebezpečně stoupá.

Jak správně tlak měřit, kdy zbystřit a kdy vyhledat lékaře? Tyto a další otázky ohledně hypertenze a potížích se srdcem můžete kardioložce Jitce Mlíkové Seidlerové pokládat v online rozhovoru již od páteční půlnoci.

O lékařce

Prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D., je současnou primářkou II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a předsedkyní České společnosti pro hypertenzi.

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a část svého postgraduálního výzkumu věnovaného vlivům genetiky na hypertenzi absolvovala v rámci prestižní spolupráce na Katolické univerzitě v belgické Lovani.

Je respektovanou specialistkou, působí v Centru pro arteriální hypertenzi a v roce 2022 byla jmenována profesorkou Univerzity Karlovy pro obor vnitřní nemoci. Vedle klinické praxe je i hlavní autorkou oceněných učebnic vnitřního lékařství.

