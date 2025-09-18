„Pamatuji si den, kdy jsem vyzkoušel zákrok poprvé. Bylo mi tehdy sedmnáct let a na klinice jsem tvrdil, že je mi o rok víc. Neměl jsem souhlas od rodičů, ale za každou cenu jsem chtěl, aby mi vyhladili čelo. Neměl jsem vrásky, ale měl jsem pocit, že nejsem dost dokonalý,“ uvedl muž.
Od té doby chodil na botox pravidelně a nakonec se zamiloval i do výplní. Měl rád muže s plnými rty a vysnil si, že bude mít také takové. Místo jednoho sezení na klinice jich ale bylo několik. A velikost rtů se stále zvětšovala.
„Pak už to bylo ve fázi, kdy jsem nemohl pořádně mluvit a špatně se mi jedlo. Raději jsem nemluvil, abych nemusel opakovat, co jsem vlastně sděloval. Nějakou dobu mi trvalo, než mi došlo, že je to zkrátka všechno špatně,“ pokračoval.
Každé dva týdny si nechával aplikovat výplně do rtů, čelisti i tváří a nakonec měl botox v celém obličeji. Chris trpěl už od puberty velmi nízkým sebevědomím a chtěl „zamést“ své staré já pod koberec a stát se někým, kdo bude milován. Během první vlny koronaviru musel svou závislost na proměnách vzhledu přerušit a právě tehdy si poprvé uvědomil, že je závislý a musí s úpravami skončit.
Nejprve chtěl pouze přerušit návštěvy na klinice, ale nakonec se rozhodl, že si všechny výplně v obličeji nechá rozpustit a ukončí i aplikace botoxu. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale nyní s odstupem času už vím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl,“ uvedl.
„Je velmi snadné spadnout do závislosti tohoto typu. Kéž by mi někdo v pubertě řekl, že jsem krásný takový, jaký jsem. Myslel jsem, že za nic nestojím a měl jsem za to, že jen po proměně budu žádaný. Ale je to nesmysl,“ dodal pětadvacetiletý Chris pro The Mirror.