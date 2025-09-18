Propadl závislosti na botoxu, měl ho všude. Dnes se muž vrací k původnímu já

Autor:
  12:01
Za pouhý rok dal Chris Sharratt z Velké Británie za výplně a botox v přepočtu sto tisíc korun. A záhy se na proměnách stal závislým. Chtěl větší rty, aby byl jedinečný. Nakonec ovšem uznal, že je jeho vzhled extrémní a rozhodl se s botoxem a výplněmi navždy skoncovat. „Už jsem to nebyl já,“ říká.
Stačilo jedno sezení na klinice a u muže propukla závislost na změnách vzhledu....

Stačilo jedno sezení na klinice a u muže propukla závislost na změnách vzhledu. „Byl jsem fascinovaný,“ říká. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Chris Sharratt
Chris Sharratt
Chris Sharratt
Chris Sharratt
6 fotografií

„Pamatuji si den, kdy jsem vyzkoušel zákrok poprvé. Bylo mi tehdy sedmnáct let a na klinice jsem tvrdil, že je mi o rok víc. Neměl jsem souhlas od rodičů, ale za každou cenu jsem chtěl, aby mi vyhladili čelo. Neměl jsem vrásky, ale měl jsem pocit, že nejsem dost dokonalý,“ uvedl muž.

Od té doby chodil na botox pravidelně a nakonec se zamiloval i do výplní. Měl rád muže s plnými rty a vysnil si, že bude mít také takové. Místo jednoho sezení na klinice jich ale bylo několik. A velikost rtů se stále zvětšovala.

„Pak už to bylo ve fázi, kdy jsem nemohl pořádně mluvit a špatně se mi jedlo. Raději jsem nemluvil, abych nemusel opakovat, co jsem vlastně sděloval. Nějakou dobu mi trvalo, než mi došlo, že je to zkrátka všechno špatně,“ pokračoval.

Žena se mění v panenku. Miluje plastiky i dlouhé nehty

Každé dva týdny si nechával aplikovat výplně do rtů, čelisti i tváří a nakonec měl botox v celém obličeji. Chris trpěl už od puberty velmi nízkým sebevědomím a chtěl „zamést“ své staré já pod koberec a stát se někým, kdo bude milován. Během první vlny koronaviru musel svou závislost na proměnách vzhledu přerušit a právě tehdy si poprvé uvědomil, že je závislý a musí s úpravami skončit.

Stačilo jedno sezení na klinice a u muže propukla závislost na změnách vzhledu. „Byl jsem fascinovaný,“ říká.
Chris Sharratt
Chris Sharratt
Chris Sharratt
6 fotografií

Nejprve chtěl pouze přerušit návštěvy na klinice, ale nakonec se rozhodl, že si všechny výplně v obličeji nechá rozpustit a ukončí i aplikace botoxu. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale nyní s odstupem času už vím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl,“ uvedl.

„Je velmi snadné spadnout do závislosti tohoto typu. Kéž by mi někdo v pubertě řekl, že jsem krásný takový, jaký jsem. Myslel jsem, že za nic nestojím a měl jsem za to, že jen po proměně budu žádaný. Ale je to nesmysl,“ dodal pětadvacetiletý Chris pro The Mirror.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?

Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery

Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...

Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk

Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Propadl závislosti na botoxu, měl ho všude. Dnes se muž vrací k původnímu já

Za pouhý rok dal Chris Sharratt z Velké Británie za výplně a botox v přepočtu sto tisíc korun. A záhy se na proměnách stal závislým. Chtěl větší rty, aby byl jedinečný. Nakonec ovšem uznal, že je...

18. září 2025  12:01

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

18. září 2025  7:14

Jak předejít nachlazení. Tipy pro silný imunitní systém na podzim

Nechcete s prvními podzimními plískanicemi skončit v posteli s nachlazením nebo chřipkou? Je nejvyšší čas něco pro to udělat. Vyzkoušejte tyto ověřené tipy, které vám pomohou.

18. září 2025

Jak s dětmi mluvit o rozvodu: neodbývejte otázky a ujistěte je o lásce

Není to jednoduché ani pro dospělého. Jak ale vysvětlit rozpad rodiny těm nejmenším, kterým úplně změní život?

18. září 2025

Dopřejte si odpočinek od lidí. Chtít být sám je normální a prospívá

Přátelé a známí jsou pro lidský život opravdu velmi důležití. Někdy je ale potřeba být sám a dobít si sociální baterky. Proč? Má to spoustu benefitů.

18. září 2025

Mořská panna, želé i skleněné nehty. Trendy z TikToku, které nesmíte minout

Na rozdíl od módních přehlídek ukazuje TikTok nejnovější kosmetické a módní trendy v nositelné podobě. Kromě nejnovějších inspirací navíc sledující zahrne i jednoduchými návody a triky. Je libo...

18. září 2025

Voňavé a šťavnaté švestky. Jak s nimi v kuchyni kouzlí známí foodblogeři?

Švestky patří mezi nejoblíbenější plody českého podzimu – jejich sladká chuť i široké možnosti zpracování z nich dělají surovinu, která si zaslouží zvláštní pozornost. A protože nás zajímalo, co...

18. září 2025

Clafoutis s meruňkami

Clafoutis s meruňkami
Recept

Střední

30 min

Vyzkoušejte výborný francouzský moučník.

Skoncujme s nadávkami plnoštíhlým, říká iniciátorka petice proti fatfobii

Harmony Albertini se živí jako plus size modelka a influencerka. Ještě do nedávné doby byla vcelku spokojená a narážky na svou postavu si tolik nepouštěla k tělu. Pohár její trpělivosti však přetekl,...

17. září 2025  12:02

Známé krásky milují pohodlí. Inspirujte se jejich osobitou pyžamovou módou

Nechce se vám někdy převlékat z pyžama a nejraději byste ve svém spacím „úboru“ trávili celý den? Nejste v tom sami. I světové celebrity milují pohodlí. Podívejte se do naší galerie, kdo bez okolků...

17. září 2025  8:34

Artróza a artritida nejsou totéž. Hlavní rozdíly, které musíte znát

Jde o nemoci kloubů, ale každá je jiná a jinak bolí. Artróza po námaze, artritida může probudit i ve spánku. Na každou také zabírá něco jiného. Jaké jsou příčiny těchto onemocnění a jaká léčba na ně...

17. září 2025

Malými krůčky k velkým změnám. Nové návyky mají hlavně bavit

Nejste ve svém životě spokojení a rozhodli jste se to změnit? Jenže odhodlání někdy brzy vyprchá. Zkuste na to jít pomaličku, doslova po atomech…

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.