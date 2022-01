Žena chtěla výplň rtů, po zákroku o ně ale málem přišla

„Nejdřív začaly měnit barvu rty. Pak se začaly objevovat fleky i na jiných částech obličeje a já jsem byla k nepoznání. Skončila jsem na pohotovosti a lékaři mi sdělili, že by stačilo přijít o den později a tkáň už by se nedala zachránit. Mohla jsem skončit bez rtů,“ svěřila se žena.

Za problémem stál neodborný zákrok, kterého žena dnes lituje. Celý život měla právě kvůli rtům nízké sebevědomí. Měla pocit, že jsou její rty příliš úzké. V dospělosti si chtěla splnit plnými rty tajný sen.

„Měla jsem pocit, že je to naprosto jednoduchý zákrok a nemůže se mi nic stát. Nebyl to ale příjemný zážitek. A já bych chtěla všechny ženy varovat. Může se jim stát to samé,“ myslí si.

Rty si nechala vyplnit injekčně. Zákrok trval necelých patnáct minut a během něj pociťovala velmi nepříjemnou bolest. Sama popisuje, že bolestí málem omdlela. „I cestou domů jsem trpěla bolestí a panikařila jsem. Napsala jsem lékaři mail, ale protože byla sobota, nikdo mi neodpovídal. Celou noc jsem brečela a ráno byla v šoku. Vypadala jsem hrozně,“ pokračovala.

Kdyby otálela další den, lékaři už by rty nezachránili. Nyní má pouze pár jizev. Vznikla u ní cévní okluze a hrozila nekróza. „Týden jsem nejedla a byla jsem z toho na dně psychicky i fyzicky. Drobné jizvy jsou nyní připomínkou hloupého rozhodnutí. Už nikdy nic podobného nebudu pokoušet,“ dodala pro server Daily Mail.