Výhřezu ploténky lze předcházet. Tyto jednoduché triky vám mohou pomoct

Meziobratlové ploténky jsou pružné chrupavčité struktury umístěné mezi obratli páteře. Fungují jako tlumiče nárazů a umožňují pohyb páteře. Každá ploténka se skládá z pevného vnějšího prstence a měkkého vnitřního jádra. K výhřezu dochází, když vnější prstenec zeslábne nebo se poškodí a měkké jádro se vyklene ven.

Příznaky výhřezu ploténky závisí na umístění a závažnosti výhřezu, nejčastěji jsou to tyto: Bolest zad – může být lokální nebo vystřelovat do končetin.

Brnění a necitlivost – zejména v oblasti dolních končetin (při postižení bederní páteře) nebo paží (při postižení krční páteře).

Svalová slabost – postižení nervů může způsobit oslabení svalů v postižené oblasti.

Omezení pohyblivosti – bolest a ztuhlost mohou vést k omezené hybnosti.

Problémy s močením a vyprazdňováním.

Tento problém se nejčastěji vyskytuje v oblasti bederní páteře, ale může postihnout i krční či hrudní oblast. Výhřez ploténky může způsobit velké bolesti, omezení pohybu a v některých případech i neurologické potíže.

Lidí, kteří tímto onemocněním trpí, neustále přibývá. „U bederního výhřezu je to především kvůli sedavému zaměstnání. Pacientů s krčními výhřezy zase přibývá kvůli hledění do telefonu už ve velmi mladém věku. Na obojí má zároveň velký vliv stres,“ vysvětluje certifikovaný cvičitel Tomáš First. Příčin výhřezu ploténky je ale víc. Způsobit je může například nehoda či úraz, nadměrná fyzická zátěž nebo degenerace páteře. Důvodem může být i genetická predispozice.

Léčba závisí na závažnosti stavu. Většina případů se dá zvládnout konzervativně, ale v některých situacích je nutná operace. Důležité je také dodržování preventivních opatření, která mohou pomoct předejít právě budoucím komplikacím a vyhnout se tak často obávané operaci. Jak na to, vám ve videích ukáže specialista na bolesti zad Tomáš First.

Špatné sezení

Nejčastějším důvodem výhřezu ploténky v bedrech je špatné sezení. Sedneme si rovně, ale poté začneme sjíždět, dokud nesedíme až na kostrči. Celá váha horní poloviny těla tak jde přímo do beder.

„Řešení je jednoduché. Vezmeme si polštářek nebo třeba mikinu a bedra si podložíme. Poté je riziko eliminované, a na správné sezení ani není třeba myslet,“ radí First.

Zvedání břemen

Druhou nejčastější příčinou výhřezu v bedrech je zvedání břemen z předklonu, kdy váha celého břemene jde přímo do beder.

„A já vás velmi prosím, i kdyby jste zvedali tužku ze země, tak takto prosím ne! První bezpečnou alternativou je jít do dřepu a věc tedy zvednout nohama. Druhá alternativa je pak předklon, vystrčené pozadí a naprosto rovná záda. Ideální, když například vyndaváte dítě z auta, nebo náklad z kufru,“ upozorňuje odborník.

Nasedání do auta

Opakovaným prudkým rotačním pohybem v páteři si můžete výhřez ploténky přímo způsobit. Právě při nasedání do auta je třeba se vyvarovat případných chyb.

„Klasický pohyb, který v tomto případě vykonáváme, je, že první do auta vsuneme pravou nohu, prudce se vytočíme vlevo a pak teprve dosedneme. Místo toho navrhuji otočit se zády, dosednout a pak teprve otočit nohy s celým tělem vpravo. Totéž, jen opačně, doporučuji při vystupování,“ upozorňuje First.

Vstávání z postele

Další pohyb na který je potřeba dát si pozor při výhřezu ploténky, je vstávání z postele či gauče. „Klasicky jako první zkusíme na zem spustit nohy. Takto však dochází k úplně ukázkové rotaci v bedrech, a tak je tento pohyb velmi častým spouštěčem bolesti, a co víc, celý stav jen zhoršuje. Proto navrhuji, otočte se nejprve na bok, poté pokrčte nohy, pomozte si rukama do sedu a pak už si stoupněte, bezpečně a bez rotace.“

Práce na počítači a koukání do mobilu

Dva nejčastější důvody krčního výhřezu jsou dnes špatné sezení u notebooku a koukání do telefonu. V prvním případě máme notebook obvykle velmi nízko i vlivem toho, že obrazovka navazuje na klávesnici. Rovnou se nabízí dát si notebook výš, ale to zas způsobí, že budeme mít víš ramena, přetížíme si trapéz a bude nás též bolet za krkem.

„Proto navrhuji si pořídit na práci monitor nebo externí klávesnici, ať jsou hlava, ramena i ruce ve fyziologické výšce,“ radí odborník.

Když koukáme do telefonu, obvykle máme displej někde v úrovni žaludku a tak máme hlavu skloněnou přímo dolů. Vahou hlavy se pak totálně přetíží trapézy a krční svaly.

„Proto aspoň navrhuji, pokud sedíte a je-li možnost, opřete si loket o područku a dejte si mobil přímo před obličej. To samé se dá aplikovat na nezbytné úkony i ve stoje, ale ideálně koukejte do mobilu co nejméně,“ dodává Tomáš First z Centra cvičení pro zdraví.