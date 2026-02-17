Kvalitní spánek totiž není jen o počtu hodin, ale především o schopnosti těla zcela vypnout svalové napětí a umožnit tkáním regeneraci. K tomu je zapotřebí dokonalá souhra ergonomie, správné opory a vhodného materiálu.
Proč nás tělo v noci bolí?
Z pohledu fyziologie spánku ovlivňuje matrace naše záda skrze dva hlavní faktory: zarovnání páteře a tlakové body.
- Zarovnání páteře: Během spánku potřebujeme udržet páteř co nejblíže jejímu neutrálnímu zakřivení. Pokud je matrace příliš měkká, nejtěžší část těla – pánev – se propadne příliš hluboko, což vede k tzv. hyperlordóze (nadměrnému prohnutí v bedrech). Naopak příliš tvrdá plocha nutí páteř k nepřirozenému „zlomení“ směrem nahoru.
- Tlakové body: Když ležíme, naše váha nepůsobí na podložku rovnoměrně. Největší tlak se soustředí do oblasti ramen, kyčlí a lopatek. Příliš tvrdá matrace tyto body nadměrně stlačuje, což omezuje prokrvení měkkých tkání. Mozek pak vysílá signál k pohybu, vy se neustále převalujete a nedosáhnete hlubokých fází regeneračního spánku.
Klíčovým parametrem kvalitní matrace je tzv. bodová elasticita, tedy schopnost reagovat pouze v místě zatížení, aniž by se prohýbala celá plocha lůžka.
„Právě nedostatečná bodová elasticita patří podle našich zkušeností k nejčastějším důvodům, proč se lidé ráno probouzejí ztuhlí nebo s bolestí zad, přestože spí dostatečně dlouho,“ vysvětluje Jan Šašek ze společnosti Matrace za hubičku. „Svaly kolem páteře pak během noci nemohou plně povolit, protože musí tělo neustále stabilizovat.“
Co říká věda? Vítězí středně tuhá matrace
Dlouhá léta panoval mýtus, že čím tvrdší lůžko, tím lépe pro záda. Tento názor však vyvrátila rozsáhlá klinická studie publikovaná v časopise The Lancet. Výzkum u pacientů s chronickou nespecifickou bolestí beder ukázal, že lidé spící na středně tuhých matracích vykazovali mnohem lepší výsledky v úlevě od bolesti a zlepšení funkčního stavu než ti na velmi tvrdých lůžkách.
Středně tuhá matrace je totiž „bezpečnou“ výchozí volbou – nabízí dostatečnou oporu, aby se pánev nepropadla, ale zároveň je dostatečně komfortní, aby uvolnila tlak na ramena.
Jak poznat kvalitu za 2 minuty?
Je důležité rozlišovat mezi oporou, kterou zajišťuje jádro matrace, a měkkostí, kterou vnímáme na povrchu.
- Dobrá opora: Matrace zabrání tomu, aby se bedra propadla níž než hrudník. To bývá problém u levných měkkých pěn nebo proleželých matrací.
- Měkkost povrchu: Může být velmi příjemná (např. u matrace s paměťovou pěnou), pokud jádro pod ní stále drží tělo v ose.
Praktický test: Lehněte si do své hlavní polohy (na bok či záda). Požádejte partnera, aby zkontroloval, zda je vaše páteř v přímce. Zkuste vsunout ruku do mezery mezi matrací a bedry. Pokud ruka projde příliš snadno, je matrace moc tvrdá. Pokud ji tam vůbec nedostanete, protože jste do matrace „zaboření“, chybí vám opora.
Jak vybírat cíleně podle místa bolesti?
Každá část páteře vyžaduje trochu jiný přístup k ergonomii:
Bederní páteř
Zde je nejdůležitější podpora pánve. Pokud se budíte s bolestí v kříži, pravděpodobně se vaše pánev příliš propadá (efekt houpací sítě). Pomoci mohou matrace ze studené pěny s vyztuženou středovou částí.
Hrudní páteř a ramena
Pokud spíte na boku a pociťujete tlak mezi lopatkami, potřebujete matraci se změkčenou ramenní zónou. Ta uleví tlaku a pomůže udržet páteř v přímce.
Podle zkušeností z praxe, se kterými se setkává i společnost Matrace za hubičku, hraje v této oblasti významnou roli také odrazová pružnost materiálu. Pokud je příliš nízká, otáčení v noci stojí tělo zbytečně mnoho energie a svaly se rychleji unaví.
Krční páteř
Bolest za krkem je často kombinací matrace a polštáře. Pokud je matrace příliš tvrdá a rameno se nezanoří, krk zůstává v nepřirozeném úhlu bez ohledu na polštář. Pro spánek na boku potřebujete vyšší polštář, pro spánek na zádech spíše nižší, který podpoří krční lordózu.
Spánek na břiše a izolace pohybu
Riziko spánku na břiše
Z hlediska biomechaniky je spánek na břiše nejrizikovější. Dochází při něm k rotaci krku a přetížení beder. Pokud na této poloze trváte, musíte mít spíše tvrdé matrace, které zabrání propadu břicha, a ideálně spát bez polštáře nebo jen s velmi nízkým.
Klid pro partnery
Pokud sdílíte lůžko, například v rozměru matrace 180x200 nebo matrace 160x200, hledejte materiály s dobrou izolací pohybu. Levné pružinové matrace přenášejí každý pohyb partnera k vám, což vyvolává mikro-napětí ve vašich svalech. Kvalitní pěny tento pohyb pohltí.
Role roštu a termoregulace
Matrace nefunguje izolovaně. Rošt zajišťuje až 25 % celkového odpružení a především ventilaci. Pokud matrace nedýchá, kumuluje se v ní teplo. Ve zpoceném lůžku svaly v chladnějším ranním vzduchu rychle tuhnou, což vede k bolestivým blokádám.
Při výběru vždy myslete na celou sestavu: matrace, rošt a polštář. Jen tak lze dosáhnout optimálních podmínek pro regeneraci během spánku.
Adaptace: Proč to první noc může bolet?
Pořídili jste si novou, správně vybranou matraci a ráno vás bolí celé tělo? Nepropadejte panice. Pokud jste roky spali v nevhodné poloze, vaše svaly a vazy se musí „přenastavit“. Tento proces adaptace trvá obvykle 2 až 4 týdny.
Při výběru matrací pro manželskou postel se dnes běžně pracuje s tzv. partnerskými matracemi – tedy dvěma samostatnými lůžky stejné výšky, ale s rozdílnou tuhostí podle potřeb každého z partnerů. Tento přístup je běžný i při osobním výběru v kamenných prodejnách, například v Praze nebo Plzni, kde lze jednotlivé kombinace vyzkoušet v praxi.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Matrace za hubičku.