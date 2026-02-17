Jak matrace ovlivňuje bolest zad, krční páteř a celkovou regeneraci?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Probouzíte se ráno s pocitem, že vaše tělo v noci spíše bojovalo, než odpočívalo? Bolest v bedrech, ztuhlá šíje nebo nepříjemné brnění v rukou jsou signály, které není radno přehlížet. Pokud tyto potíže během prvních desítek minut po probuzení a rozhýbání ustupují, viník je téměř jistý: vaše matrace.

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Kvalitní spánek totiž není jen o počtu hodin, ale především o schopnosti těla zcela vypnout svalové napětí a umožnit tkáním regeneraci. K tomu je zapotřebí dokonalá souhra ergonomie, správné opory a vhodného materiálu.

Proč nás tělo v noci bolí?

Z pohledu fyziologie spánku ovlivňuje matrace naše záda skrze dva hlavní faktory: zarovnání páteře a tlakové body.

  1. Zarovnání páteře: Během spánku potřebujeme udržet páteř co nejblíže jejímu neutrálnímu zakřivení. Pokud je matrace příliš měkká, nejtěžší část těla – pánev – se propadne příliš hluboko, což vede k tzv. hyperlordóze (nadměrnému prohnutí v bedrech). Naopak příliš tvrdá plocha nutí páteř k nepřirozenému „zlomení“ směrem nahoru.
  2. Tlakové body: Když ležíme, naše váha nepůsobí na podložku rovnoměrně. Největší tlak se soustředí do oblasti ramen, kyčlí a lopatek. Příliš tvrdá matrace tyto body nadměrně stlačuje, což omezuje prokrvení měkkých tkání. Mozek pak vysílá signál k pohybu, vy se neustále převalujete a nedosáhnete hlubokých fází regeneračního spánku.

Klíčovým parametrem kvalitní matrace je tzv. bodová elasticita, tedy schopnost reagovat pouze v místě zatížení, aniž by se prohýbala celá plocha lůžka.

„Právě nedostatečná bodová elasticita patří podle našich zkušeností k nejčastějším důvodům, proč se lidé ráno probouzejí ztuhlí nebo s bolestí zad, přestože spí dostatečně dlouho,“ vysvětluje Jan Šašek ze společnosti Matrace za hubičku. „Svaly kolem páteře pak během noci nemohou plně povolit, protože musí tělo neustále stabilizovat.“

Ilustrační obrázek

Co říká věda? Vítězí středně tuhá matrace

Dlouhá léta panoval mýtus, že čím tvrdší lůžko, tím lépe pro záda. Tento názor však vyvrátila rozsáhlá klinická studie publikovaná v časopise The Lancet. Výzkum u pacientů s chronickou nespecifickou bolestí beder ukázal, že lidé spící na středně tuhých matracích vykazovali mnohem lepší výsledky v úlevě od bolesti a zlepšení funkčního stavu než ti na velmi tvrdých lůžkách.

Středně tuhá matrace je totiž „bezpečnou“ výchozí volbou – nabízí dostatečnou oporu, aby se pánev nepropadla, ale zároveň je dostatečně komfortní, aby uvolnila tlak na ramena.

Jak poznat kvalitu za 2 minuty?

Je důležité rozlišovat mezi oporou, kterou zajišťuje jádro matrace, a měkkostí, kterou vnímáme na povrchu.

  • Dobrá opora: Matrace zabrání tomu, aby se bedra propadla níž než hrudník. To bývá problém u levných měkkých pěn nebo proleželých matrací.
  • Měkkost povrchu: Může být velmi příjemná (např. u matrace s paměťovou pěnou), pokud jádro pod ní stále drží tělo v ose.

Praktický test: Lehněte si do své hlavní polohy (na bok či záda). Požádejte partnera, aby zkontroloval, zda je vaše páteř v přímce. Zkuste vsunout ruku do mezery mezi matrací a bedry. Pokud ruka projde příliš snadno, je matrace moc tvrdá. Pokud ji tam vůbec nedostanete, protože jste do matrace „zaboření“, chybí vám opora.

Ilustrační obrázek

Jak vybírat cíleně podle místa bolesti?

Každá část páteře vyžaduje trochu jiný přístup k ergonomii:

Bederní páteř

Zde je nejdůležitější podpora pánve. Pokud se budíte s bolestí v kříži, pravděpodobně se vaše pánev příliš propadá (efekt houpací sítě). Pomoci mohou matrace ze studené pěny s vyztuženou středovou částí.

Hrudní páteř a ramena

Pokud spíte na boku a pociťujete tlak mezi lopatkami, potřebujete matraci se změkčenou ramenní zónou. Ta uleví tlaku a pomůže udržet páteř v přímce.

Podle zkušeností z praxe, se kterými se setkává i společnost Matrace za hubičku, hraje v této oblasti významnou roli také odrazová pružnost materiálu. Pokud je příliš nízká, otáčení v noci stojí tělo zbytečně mnoho energie a svaly se rychleji unaví.

Krční páteř

Bolest za krkem je často kombinací matrace a polštáře. Pokud je matrace příliš tvrdá a rameno se nezanoří, krk zůstává v nepřirozeném úhlu bez ohledu na polštář. Pro spánek na boku potřebujete vyšší polštář, pro spánek na zádech spíše nižší, který podpoří krční lordózu.

Spánek na břiše a izolace pohybu

Riziko spánku na břiše

Z hlediska biomechaniky je spánek na břiše nejrizikovější. Dochází při něm k rotaci krku a přetížení beder. Pokud na této poloze trváte, musíte mít spíše tvrdé matrace, které zabrání propadu břicha, a ideálně spát bez polštáře nebo jen s velmi nízkým.

Klid pro partnery

Pokud sdílíte lůžko, například v rozměru matrace 180x200 nebo matrace 160x200, hledejte materiály s dobrou izolací pohybu. Levné pružinové matrace přenášejí každý pohyb partnera k vám, což vyvolává mikro-napětí ve vašich svalech. Kvalitní pěny tento pohyb pohltí.

Ilustrační obrázek

Role roštu a termoregulace

Matrace nefunguje izolovaně. Rošt zajišťuje až 25 % celkového odpružení a především ventilaci. Pokud matrace nedýchá, kumuluje se v ní teplo. Ve zpoceném lůžku svaly v chladnějším ranním vzduchu rychle tuhnou, což vede k bolestivým blokádám.

Při výběru vždy myslete na celou sestavu: matrace, rošt a polštář. Jen tak lze dosáhnout optimálních podmínek pro regeneraci během spánku.

Adaptace: Proč to první noc může bolet?

Pořídili jste si novou, správně vybranou matraci a ráno vás bolí celé tělo? Nepropadejte panice. Pokud jste roky spali v nevhodné poloze, vaše svaly a vazy se musí „přenastavit“. Tento proces adaptace trvá obvykle 2 až 4 týdny.

Při výběru matrací pro manželskou postel se dnes běžně pracuje s tzv. partnerskými matracemi – tedy dvěma samostatnými lůžky stejné výšky, ale s rozdílnou tuhostí podle potřeb každého z partnerů. Tento přístup je běžný i při osobním výběru v kamenných prodejnách, například v Praze nebo Plzni, kde lze jednotlivé kombinace vyzkoušet v praxi.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Matrace za hubičku.

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

Zůstalo to v rodině. Slavní, kteří si vzali své příbuzné nebo s nimi randili

Slavní, kteří randili nebo si rovnou vzali příbuzné.

Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které zahořely láskou ke vzdálenému příbuznému a v mnoha případech si ho i vzaly. Patří mezi ně lidé z britské královské rodiny, politici ale i celebrity....

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

K čemu je dobrá akupresurní podložka?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Akupresurní podložka uvolňuje svaly, prokrvuje tělo a pomáhá od napětí, stresu i únavy zad. Jako „nejlepší akupresurní podložka pro uvolnění zad“ a akupresurní podložka relaxace se často zmiňuje...

17. února 2026

Jak matrace ovlivňuje bolest zad, krční páteř a celkovou regeneraci?

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Probouzíte se ráno s pocitem, že vaše tělo v noci spíše bojovalo, než odpočívalo? Bolest v bedrech, ztuhlá šíje nebo nepříjemné brnění v rukou jsou signály, které není radno přehlížet. Pokud tyto...

17. února 2026

Rok ohnivého Koně se vrací po 60 letech. Jak fungují prvky v čínském horoskopu

Kůň je sedmým znamením čínského horoskopu. Jeho vláda potrvá až do 18. února...

Rok ohnivého Koně začíná 17. února 2026 a potrvá do 5. února 2027, kdy ho vystřídá rok ohnivé Kozy. Naposledy připadl na rok 1966, další se vrátí až v roce 2086. Opakuje se vždy jen jednou za šest...

17. února 2026

Vykročte ze začarovaného kruhu. Nemusíte lámat rekordy, stačí denně se projít

Ilustrační snímek

Máte v hlavě usazené pravidlo deseti tisíc kroků denně? A je vám předem jasné, že toto zkrátka nestíháte, takže na zdraví a štíhlost můžete rovnou zapomenout? Škoda, že toto přehnané číslo je...

17. února 2026

Bolest v lýtku byl varovný signál. Přišel jsem o dva prsty

Ilustrační fotografie

Diagnostikovali mi sice cukrovku, ale v té době jsem se tím příliš netrápil. Tu má dnes přece kdekdo, říkal jsem si. Kdybych tenkrát býval tušil, jaké komplikace jsem si mohl ušetřit! Čtenář Miroslav...

17. února 2026

Vstupujeme do roku Ohnivého Koně. Přinese odvahu, změny, ale i netrpělivost

Ilustrační snímek

Tento temperamentní běžec platí v čínském horoskopu za charismatickou, energickou a svobodomyslnou bytost, která miluje pohyb a nikdy se nezdráhá vyrazit na dobrodružnou cestu. Své pomyslné žezlo...

17. února 2026

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

16. února 2026  8:26

Novoluní ve Vodnáři přináší energii změn. Vystupte z komfortní zóny

Ilustrační obrázek

Únorové novoluní otevírá nový lunární cyklus a podle astrologů přináší odvahu vystoupit z komfortní zóny a vykročit jiným směrem. Ve spojení s podnikavým znamením Vodnáře uvolňuje prostor odvážným...

16. února 2026

Jaký bude týden od 16. února? Kompletní horoskop pro každé znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

16. února 2026

Čokoláda hříšná i prospěšná. Rozhoduje její kvalita i zpracování

ilustrační snímek

Kakaové boby jsou superpotravina, protože obsahují velké množství flavonoidů, silných antioxidantů, které tělo zbavují škodlivin, a také regenerují a zpevňují cévy. Podobně jako červené víno i...

16. února 2026

Co dokáže kosmetika? Od těchto pomocníků čekejte skoro kouzla

Ilustrační fotografie

Kosmetika, to nejsou jen hezké, barevné kelímky, tuby a lahvičky na poličce. Je důležité vědět, jaké složky obsahují přípravky, které používáte, co umějí a jak je můžete využít ve prospěch zdraví a...

16. února 2026

Příběh Nikol: Mám pocit, že ve všem selhávám. Nedávám školu, život ani vztahy

Ilustrační snímek

Už nemůžu poslouchat ty řeči, jaké má dneska mladá generace možnosti a co vše může dokázat. Já sama to totiž vidím úplně naopak. Přijde mi, že jsou na nás vytvářeny hrozné tlaky a očekávání a my sami...

16. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.