Nezajídejte stres. Naučte se všímavé jedení a zhubnete

Covidová doba je pro mnohé lidi stresující, a to zejména pro ty, kteří mají úzkostnější myšlenky a nedokážou se radovat z přítomnosti. A právě to má vliv na přibírání. Nevědomky řešíme mlsáním naše psychické rozpoložení a zbytečně tloustneme. Přitom stačí, když se naučíme všímavosti. Jak na to?