Tekutá úleva Otestujte vodu jako jemný lék bez vedlejších účinků. Studené obklady: Stačí namočit plenu nebo jiný kus látky do studené vody, vyždímat a přiložit na libovolné místo. Chladivý obklad přináší okamžitou úlevu při bolestech hlavy, otocích, výronech, horečce nebo pohmožděninách.

Inhalace páry: Tenhle způsob léčby se vám vyplatí například při nachlazení anebo zánětech dýchacích cest. Postup je jednoduchý: Do horké vody vložte bylinky, třeba heřmánek či mátu, hlavu zakryjte ručníkem a inhalujte páru. Bylinné silice zakrátko uvolní dýchací cesty a zklidní podrážděnou sliznici.

Sedací koupele: Přijdou vhod při hemoroidech nebo gynekologických problémech. Kastrůlek naplňte horkou vodou a nechte v něm rozmělnit třeba heřmánek, řebříček, přesličku, dubovou kůru či levanduli. Abyste si ušetřili práci, uvařte bylinkový čaj do hrnečku a přelijte ho do koupele. Sedněte si do teplé lázně a vydržte v ní zhruba dvacet minut. Nakonec se zabalte do ručníku a odpočívejte. Stejný postup opakujte dva až třikrát týdně, dokud obtíže neustoupí.