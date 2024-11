Když léky ani doktoři nepomohou. O životě s atopickým ekzémem založila blog

Kdy vám do života zasáhl atopický ekzém?

S ekzémem se potýkám odmalička, zhruba od dvou měsíců. Je to moje celoživotní téma. Hodně lidem ekzém postupně vymizí a vrátí se až později. Což byl i můj případ.

Celou pubertu jsem o něm prakticky nevěděla a nijak mě netrápil. Ani jsem nepředpokládala, že by se ekzém ještě někdy objevil. Ale bohužel ano, bylo mi dvacet let, když se mi vrátil.

Měla jste typické příznaky?

Ano, ekzém se mi tvořil hlavně na rukou, v dekoltu, loketních jamkách a na hřbetech rukou. Pak už se mi udělal po celém těle. Paní doktorka mi tehdy řekla, že už mi nemůže nijak pomoct a že bych si měla najít jinou nemocnici. A že je to vlastně v pohodě, protože ekzém nemám na obličeji. Ale postupně se mi zalil i obličej, což bývá pro atopiky asi nejnáročnější. Obličej je to první, na co se koukáme.