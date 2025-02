O dětské obezitě mám strach mluvit, říká populární pediatr. Na sítích vyvrací mýty

Jak se z doktora stane influencer?

S influencerem jsem se asi ještě neztotožnil, beru to spíš jako srandu. Utahuju si z klasických chyb, které se u léčby dětí dějí. A pak zkusím vysvětlit, jak to dělat lépe. Samozřejmě žádné video na sociálních sítích nenahradí odbornou konzultaci. Ale do nemocnice, kde pracuji, chodí lidé s podobnými chybami dnes a denně.

Když máme na pohotovosti méně vážných věcí hodně za sebou, dost to unavuje a bere čas. Prvnímu rodiči vysvětlím všechny podrobnosti ohledně rýmy, ale druhému to trochu zkrátím a u dalších už mě to přestane bavit. Rád rodičům věci vysvětluju, ale nemám na to kapacitu celý den. Na přeplněných ambulancích na to ani není čas. Dělat videa a mít s nimi dosah byl jeden ze způsobů, jak si to třeba trochu ulehčit. Říkám tomu reforma dětské pohotovostní péče pomocí reels.