Hudba uzdravuje. Zažene úzkost, zlepší paměť a zvýší IQ

Ztracené léčivé frekvence Existují i takzvané Solfeggio frekvence: šestice čistých tónů, které údajně mají obrovský léčebný potenciál. Zmínky o nich sahají dokonce až do starověku, kdy byly součástí zpěvů v gregoriánských chorálech během náboženských obřadů. Pak se ovšem jejich partitury záhadným způsobem ztratily. Tyhle tajuplné tóny mají prý schopnost proniknout hluboko do našeho podvědomí a uzdravit naše tělesná i duševní zranění (zbavují nás strachu, pocitu viny, harmonizují vztahy, probouzejí intuici atd.). Chcete si je poslechnout? To není problém, jsou volně k dohledání na internetu. Stačí, když do vyhledávače zadáte: Solfeggio frekvence.