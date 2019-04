Prší? Přibude depresí, ale klesne zločinnost, zjistili vědci

Pád dynastií i civilizace V roce 2008 publikoval společný tým badatelů americké University of Minnesota a čínské Lanzhou University v časopise Science pozoruhodnou studii. Ta ukazuje, že ve starověké Číně docházelo k největším sociálním bouřím v době, kdy málo pršelo. V letech, kdy byly v severní Číně letní monzuny nejslabší, a bylo tedy největší sucho, padly po lidových nepokojích hned tři vládnoucí dynastie – Tchang (9. století), Jüan (14. století) a Ming (17. století). Silný letní monzun s vytrvalými dešti naopak převládal během jednoho z čínských „zlatých věků“, kdy v 10.–12. století vládla dynastie Severní Sung. Právě tehdy se stala hlavní plodinou v Číně rýže a populace se zdvojnásobila. Množství srážek v jednotlivých letech z dob starověké Číny zjistili vědci v podzemních jeskyních z analýzy vrstev stalagmitů (druh krápníků), starých až 1 810 let. Suché počasí bez srážek je spojeno i s pádem mayské civilizace. Ostatně není se co divit – čím méně vody, tím horší úroda. A čím méně obilí, tím větší riziko hladomoru, a tedy i sociálních nepokojů. Kvůli neúrodě po prudkém ochlazení klimatu, které vyvolaly osmiměsíční výbuchy sopky Laki na Islandu, začala v roce 1789 i Velká francouzská revoluce… A období sucha a neúrod provázelo ve středověku i největší hony na čarodějnice a jejich upalování.