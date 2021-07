Chlapec si pěstoval dlouhé vlasy, aby je prodal a peníze dal potřebným

Vlasy chlapec daroval charitě Little Princess Trust, které pomáhá dětem procházejícím chemoterapií. Obstarávají jim mimo jiné právě i paruky.

„Chtěl jsem udělat šťastné alespoň jedno dítě, které kvůli nemoci o vlasy přišlo. A to se mi povedlo. Jsem za to moc rád,“ sdělil chlapec, který si kvůli dlouhým vlasům vyslechl od spolužáků i mnoho nadávek. Děti si z něj dělaly legraci, že je dívka a častovaly ho mnohými přezdívkami. Ani to ho však nezlomilo a vlasy si nenechal ostříhat.

„Jednou z ničeho nic začal mluvit o tom, jak je smutné a nespravedlivé, že děti kvůli léčbě nemoci vlasy ztrácejí. Přemýšlel nad tím, jak špatně se asi musí cítit. A sám se najednou rozhodl, že by vlasy nemusel stříhat a pak je darovat,“ sdělila pro Daily Mail maminka chlapce.



Svůj plán pak druhý den oznámil i své třídní učitelce a ostatním dětem. Většina z nich jeho počínání chápala. „Celé dva roky velmi mile a s úctou opravoval lidi, kteří si mysleli, že je dívkou. Byl velmi trpělivý,“ pokračovala maminka Thomase.

Podařilo se mu díky vlasům vydělat v přepočtu téměř sto dvacet tisíc korun. „Byl tak nadšený, že se jeho vlasy použijí na výrobu paruky, která pak poputuje k dítěti, které vlasy kvůli nemoci nemá. Utržené peníze navíc jdou k charitativní organizaci, která pomáhá dalším nemocným dětem. Podotkl, že si připadá zvláštně bez dlouhých vlasů, ale je rád, že udělal dobrý skutek,“ dodala maminka chlapce.