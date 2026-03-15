Vystudoval jste chemii a zároveň se z vás stal odborník na vlasovou kosmetiku. Co vás přivedlo ke spojení těchto dvou oborů?
Obor chemické inženýrství, to jsou samé trubky, velké mixéry, rektifikace (pojem pro mnohonásobnou destilaci, pozn. red.), tedy něco ve výsledku absolutně nehmatatelného. Mě ale vždycky bavilo dělat věci přímo pro lidi, takové, které by mohli používat běžně v životě a mít z nich radost. A tak mě napadlo dělat kosmetiku, kde využiju jak chemii, tak chemické inženýrství a všechny procesy míchání. Baví mě výsledek i zpětná vazba od lidí.
Rozhodně nejsem zastáncem čistě přírodní kosmetiky. Uvědomme si, že ty největší jedy a nejprudší alergeny vznikají právě v přírodě.