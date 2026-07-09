Po padesátce se vaše tělo zkrátka proměňuje. Hormony se „bouří“, zpomaluje se váš metabolismus a s ním také trávení. Výsledkem je pomalejší hubnutí, ale i spousta zažívacích obtíží, jako je nadýmání nebo zácpa. Když se do toho přidá ještě kolísající krevní cukr, vysoký cholesterol a pocity únavy, můžete mít dojem, jako byste prožívali peklo na zemi. Co teď?
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Dva užitečné druhy
Nejjednodušším způsobem, jak tyto příznaky zmírnit, je jíst vlákninu. Jde o část rostlinné potravy, kterou vaše tělo neumí strávit, ale o to více mu prospěje.
Existují dva odlišné druhy vlákniny – rozpustná a nerozpustná. První typ nasaje vodu a vytváří jakýsi gel, který zpomaluje vstřebávání cukru, navazuje na sebe cholesterol, odvádí ho z těla ven a živí střevní bakterie. Najdete ji třeba v ovesných vločkách, jablkách, mrkvi nebo lněných semínkách.
Druhý typ, nerozpustná vláknina, zase funguje jako „urychlovač“ trávení. Naleznete ji v otrubách, oříšcích a semínkách nebo zelenině se slupkou. Oba tyto typy by měly být ve vašem jídelníčku zastoupeny. A tady je pět důvodů proč.
1. Zlepší trávení
Podle lékařů zhruba třicet procent Češek ve zralém věku trpí zácpou. Patříte mezi ně i vy? Pokud ano, není divu. Pomalejší proces trávení po padesátce totiž způsobuje, že potrava se „zasekne“ ve střevech a je velmi těžké ji vyloučit. Může vás trápit nadýmání, pocit těžkého břicha, tvrdá stolice a stres z každé návštěvy toalety, která se stává mučením.
Doporučení: Dopřejte si snídani s vlákninou, například ovesnou kaši s jablkem a lžičkou lněného semínka. Kombinace ovsa a lněného semínka vytvoří gelovou konzistenci a změkčí vaši stolici. Jablka obsahují také vlákninu i vodu, proto podpoří lepší trávení potravy. Zkuste jíst ovesné kaše čtyřikrát týdně, uvidíte, že budete mít brzy „lehčí břicho“ a obtíže částečně ustoupí.