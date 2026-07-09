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Proč byste měli jíst více vlákniny každý den. Tyto důvody vás přesvědčí

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S přibývajícím věkem se zpomaluje metabolismus, častěji trápí zácpa, kolísání cukru v krvi i přibývání na váze. Jednou z nejjednodušších změn, která může výrazně prospět trávení i celkovému zdraví, je dostatek vlákniny. Zjistěte, proč by ve vašem jídelníčku rozhodně neměla chybět a jaké potraviny zařadit.
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Vláknina je důležitou složkou stravy.

Po padesátce se vaše tělo zkrátka proměňuje. Hormony se „bouří“, zpomaluje se váš metabolismus a s ním také trávení. Výsledkem je pomalejší hubnutí, ale i spousta zažívacích obtíží, jako je nadýmání nebo zácpa. Když se do toho přidá ještě kolísající krevní cukr, vysoký cholesterol a pocity únavy, můžete mít dojem, jako byste prožívali peklo na zemi. Co teď?

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Dva užitečné druhy

Nejjednodušším způsobem, jak tyto příznaky zmírnit, je jíst vlákninu. Jde o část rostlinné potravy, kterou vaše tělo neumí strávit, ale o to více mu prospěje.

Existují dva odlišné druhy vlákniny – rozpustná a nerozpustná. První typ nasaje vodu a vytváří jakýsi gel, který zpomaluje vstřebávání cukru, navazuje na sebe cholesterol, odvádí ho z těla ven a živí střevní bakterie. Najdete ji třeba v ovesných vločkách, jablkách, mrkvi nebo lněných semínkách.

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Druhý typ, nerozpustná vláknina, zase funguje jako „urychlovač“ trávení. Naleznete ji v otrubách, oříšcích a semínkách nebo zelenině se slupkou. Oba tyto typy by měly být ve vašem jídelníčku zastoupeny. A tady je pět důvodů proč.

1. Zlepší trávení

Podle lékařů zhruba třicet procent Češek ve zralém věku trpí zácpou. Patříte mezi ně i vy? Pokud ano, není divu. Pomalejší proces trávení po padesátce totiž způsobuje, že potrava se „zasekne“ ve střevech a je velmi těžké ji vyloučit. Může vás trápit nadýmání, pocit těžkého břicha, tvrdá stolice a stres z každé návštěvy toalety, která se stává mučením.

Doporučení: Dopřejte si snídani s vlákninou, například ovesnou kaši s jablkem a lžičkou lněného semínka. Kombinace ovsa a lněného semínka vytvoří gelovou konzistenci a změkčí vaši stolici. Jablka obsahují také vlákninu i vodu, proto podpoří lepší trávení potravy. Zkuste jíst ovesné kaše čtyřikrát týdně, uvidíte, že budete mít brzy „lehčí břicho“ a obtíže částečně ustoupí.

Ovesná kaše s karamelizovanými jablky

Ovesná kaše s karamelizovanými jablky

Recept

Lehké

15 min


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