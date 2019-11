Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

V restauracích často visí slogany na téma, jak ledviny pivo milují. Čím víc půllitrů, tím větší prý mají radost. Co na to říkáte?

Pivo je pro ledviny bezpečný nápoj. Že by ale bylo pro ně nějak mimořádně prospěšné, tak to pivaře zklamu. Žádná studie to zatím neprokázala. Ale z pohledu ledvin je lepší si dát pivo než víno, protože piva vypijete víc a dostanete tak do sebe víc tekutin. Takže vlastně mají pánové hospodští pravdu, ledviny pivo s radostí přivítají.