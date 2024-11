Multivitaminy ano, nebo ne? Mnohdy postačí správný jídelníček a pohyb

Hlavní funkcí imunitního systému je obrana proti nejrůznějším patogenům v kombinaci s odstraňováním poškozených buněk z těla, včetně těch nádorových. Aby však byla účinná, musí dojít ke správnému výběru zbraní. Chybná volba může způsobit nemalé problémy, ať už v podobě selhání obranyschopnosti či přímo sebepoškození organismu.

Zdravý imunitní systém má sice proti tomuto riziku řadu pojistek, ale i ty někdy selžou. A to už je živná půda pro rozvinutí nebezpečné autoimunitní choroby. Proto je namístě načerpat pár informací.

Vrozená i získaná

Imunitou se stručně řečeno rozumí schopnost těla rozpoznat to, co do něj patří, od všeho cizího či potenciálně ohrožujícího: bakterií, virů, plísní či vlastních poškozených buněk a tkání.

Kromě vrozené imunity máte i tu získanou, která je výsledkem očkování či prodělání příslušné nemoci. Pokud u člověka dojde k oslabení nebo poškození imunitního systému, stane se zároveň náchylnějším k infekčním chorobám a pomaleji se uzdravuje. Při léčbě navíc mohou méně účinkovat podávaná antibiotika.

Postačí i pestrá strav

Onemocníte párkrát do roka virózou či rýmou a hned se domníváte, že máte oslabenou imunitu? Nikoliv, byť se vám to výrobci potravinových doplňků pokoušejí namluvit. Snaží se vás přimět k tomu, abyste se s příchodem podzimu zásobili ne zrovna levnými multivitaminy a probiotiky v nejrůznějších podobách.

Stejně účinné je přitom čerstvé ovoce a zelenina, kefír, bílý jogurt či kysané zelí. Spousta lidí však zázračným preparátům z lékáren plně důvěřuje.

Obehraná písnička?

Tak jednoduché to ale není... Obrana před infekcí totiž probíhá dost složitě na úrovni celého organismu. I přesto, že vědci zjistili o fungování imunitního systému hodně, stále zůstává do značné míry neprobádaný.

Odborníci v každém případě mají jasno. Mnohem důležitější než multivitaminy je zdravá životospráva. Byť to zní jako obehraná písnička, neberte ji na lehkou váhu.

Nejlepší recept

Když zkrátka budete dobře a pravidelně jíst, dostatečně spát, přiměřeně se pohybovat a vyvarujete se stresu, cigaret a alkoholu, uděláte pro svou obranyschopnost mnohem víc. Na vitaminové přípravky se můžete vykašlat, když si denně dopřejete štědrou porci ovoce a zeleniny, k tomu omezíte konzumaci cukrů i výrobků z bílé mouky.

Choďte na dlouhé procházky, jezděte na kole a hodně se smějte. Obyčejný smích často dokáže hotové zázraky.

Pokud se ale přeci jen necítíte dobře a jste často nemocní a unavení, můžete si nechat zkontrolovat z krve, které vitaminy a minerály vám chybí a doplňovat ty konkrétní. Většině lidí chybí vitamin D, který je právě pro fungování imunity důležitý.