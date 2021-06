Jak zjistit nedostatek vitaminů a které pomohou po covidu, poradí lékařka

Vitaminy jsou organické látky, které našemu tělu pomáhají zužitkovat vše, co sníme. Jsou nezbytné pro různé životní funkce, jako je štěpení energie, růst či hojení. Většinu z nich si naše tělo neumí vyrobit samo v dostatečném množství, a tak je třeba je doplňovat.



„Vitaminy či některé minerály by měli užívat pacienti nemocní, pacienti po nemoci (i chřipka a kašel je nemoc, zlomenina ruky také) a prakticky všichni lidé s alternativními způsoby výživy. A my ostatní bychom si měli doplňky stravy brát uvážlivě a naslouchat tělu, co mu chybí, nikoliv konzumovat to, co sousedce dělá dobře,“ doporučuje Jana Čepová, primářka Ústavu lékařské chemie a biochemie 2. LF UK a FN Motol.

Nejčastěji lidem v Česku chybí podle odborníků vitamin D, který je pro náš organismus velmi důležitý.

„Již v době covidové jsme si všichni ověřili, že vitamin D a jeho suplementace v optimálních dávkách fungují velmi dobře. Také jsme všichni zjistili, že důležitý je vitamin C. To ale už víme z dětství od našich babiček, že toto je dobré na imunitu. A v neposlední řadě byl používán zinek. Tady se využívala jeho účast v metabolických pochodech, jeho vliv na imunitu a psychickou odolnost,“ říká lékařka.



A které vitaminy a minerály nám mohou pomoci překonat postcovidový syndrom či další nemoci? Jak poznat nedostatek těchto látek v našem těle? Na tyto a další otázky bude ve středu od 11 hodin odpovídat primářka Jana Čepová.