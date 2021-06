Vitaminy jsou pro tělo nezbytné. Ve velkých dávkách však mohou i škodit

Existuje celkem 13 vitaminů důležitých pro lidský organismus: vitaminy A, C, D, E, K a osm vitaminů skupiny B. Všechny byly vědecky objeveny v první polovině dvacátého století.

Vitaminy skupiny B pomáhají buňkám vašeho těla vytvářet energii a mají celou řadu dalších nezbytných funkcí. Thiamin (vitamin B1) podporuje správnou funkci nervového systému, riboflavin (vitamín B2) udržuje zdravou pokožku a oči, niacin (vitamin B3) zajišťuje správnou funkci enzymů v těle a pomáhá organismu zužitkovat sacharidy a mastné kyseliny. Kyselina pantotenová (vitamin B5) a biotin (vitamín B8) hrají roli v získávání bílkovin, tuků a sacharidů z potravin, zatímco vitamin B6 se účastní tvorby červených krvinek. Kyselina listová (vitamin B9) a vitamin B12 pomáhají vytvářet novou DNA, nové buňky a červené krvinky a udržují zdravé nervové buňky.

Přestože bychom se měli vyhýbat nadměrnému přísunu vitaminu C, ve správných dávkách jde o velmi důležitý vitamín s mnoha funkcemi. Udržuje zdravé dásně a imunitu, chrání proti podlitinám a pomáhá zacelit rány. Kromě toho se účastní tvorby kolagenu, kostí, červených krvinek a ostatních tkání a udržuje pevnost krevních cév a kapilár. Pomáhá tělu vstřebávat železo.

Vitamin A podporuje růst buněk a tkání a chrání před infekcemi. Vitamin D pomáhá vstřebávat vápník a fosfor, které jsou nezbytné pro zdravé kosti a zuby.

Užíváte vitaminy či doplňky stravy? celkem hlasů: 7 ano, pravidelně 7 jen občas 0 vůbec ne 0

Vitamin E je antioxidant a chrání buňky před oxidací a volnými radikály. Dále chrání před onemocněními srdce a některými typy rakoviny. Poslední z nich, vitamin K, je odpovědný za srážlivost krve a zdravé kosti.

Pozor na nemocné ledviny

Že jsou vitaminy důležitou součástí každého jídelníčku je jasné. Nedostatek vitaminů může způsobovat slabou imunitu, tzv. periferní neuropatii (ztrátu citlivosti), narušený metabolismus aminokyselin a tuků, mírné kurděje nebo další výkyvy tělesných funkcí.



Většina lidí si může pomocí vyváženého jídelníčku zajistit dostatečný přísun všech potřebných vitaminů a minerálů. Jiné je to u pacientů s nemocnými ledvinami. Těm to většinou nestačí. Dietní omezení, nechuť k jídlu, vedlejší účinky léků, ztráta vitaminů během dialýzy, nedostatek času na jídlo kvůli jiným aktivitám a nemoc, to vše může znamenat značné překážky pro zdravou výživu.

Onemocnění ledvin navíc ovlivňuje schopnost organismu vytvářet nebo dokonce i využívat některé živiny, například vitamin D.

Vysoké dávky vitaminů mohou škodit

„S postupným poklesem funkce ledvin se některé vitaminy mohou hromadit ve škodlivém množství. To znamená, že příjem některých vitaminů by měli tito pacienti omezit nebo dokonce zcela vyloučit. Užívání běžně dostupných vitaminových preparátů pacienty, kterým selhaly ledviny a jsou odkázáni na život zachraňující léčbu dialýzou, je možné až po domluvě s ošetřujícím nefrologem,“ upozorňuje primář Roman Štilec, primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích.



A na které vitaminy by si lidé s nemocnými ledvinami měli dát pozor? Existují dva druhy vitaminů: vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné ve vodě.



„Právě vitaminy rozpustné v tucích – A, D, E a K, jsou ukládány ve vašem těle a mají sklon k hromadění, proto by jejich užívání měli pacienti konzultovat se svým lékařem. Obzvláště vitamin A se může hromadit až na toxickou (jedovatou) úroveň, pokud je užíván jako každodenní doplněk,“ varuje lékař Roman Štilec.

Vitaminy rozpustné ve vodě nejsou v těle ukládány a je nutné je doplňovat. Jde především o vitaminy skupiny B – tedy B1, B2, B6, B12, kyselinu listovou, niacin, kyselinu pantotenovou a biotin – a navíc malou dávku vitaminu C.

Někteří lidé tvrdí, že velké „megadávky“ vitaminu C jsou zdraví prospěšné, ale lidé s nemocnými ledvinami by se měli nadměrnému přísunu vitaminu C vyhnout. Jejich tělo jej totiž štěpí na tzv. oxalát (šťavelan vápenatý), který se může hromadit a ukládat v kostech a kloubech a způsobovat nepříjemné bolesti.