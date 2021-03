Vitamin C před virózou neochrání, je to mýtus, varuje profesor Svačina

Nespočet článků už se pokusil zpochybnit zdravotní přínos vitaminů a potravinových doplňků. Přesto si je lidé stále kupují. Proč myslíte, že jim věří?

Řekl bych, že v tom hraje roli důvěra v lékárny, jež jsou v očích pacienta vědeckými institucemi. Když ten samý lékárník, který lidem vydává léky na recept, tedy s prokázaným účinkem, nabízí potravinové doplňky či vitaminy, vzbuzuje to v lidech pocit důvěry. Typickým příkladem jsou vitaminy pro diabetiky. Ve všech evropských i amerických doporučeních a odborných knihách je napsáno, že člověk s diabetem (cukrovkou, pozn. red.) nemá užívat vitaminy, protože to nemá smysl. O žádném takovém preparátu nelze tvrdit, že snižuje hladinu krevního cukru.

Diabetes je tak rozšířená a častá nemoc, že je kolem ní už prakticky všechno probádané. To, že by nějaký potravinový doplněk mohl být stejně účinný nebo účinnější než dnes používané léky, je vyloučeno. Taková přírodní látka skutečně neexistuje. Přesto jsou někteří lékárníci schopní je pacientům s cukrovkou nabízet. To je z mého pohledu neetické. Ale nechci to házet jen na lékárny. Svou roli hrají i média a reklama v nich. Firmy, které tyto přípravky vyrábějí, hodně vydělávají, takže si ji mohou dovolit. Přitom reklama na léky je v Evropě zakázaná.