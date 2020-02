Seznamte se s „éčky“. Věčný terč mýtů, kterého se není třeba bát

Mohl by to být novodobý vtip. Sešli se příslušníci tří národů na pustém ostrově a jediné, co mají, je krabice zabalených potravin. První se na ni vrhne s nadšeným výskotem „je to zdarma!“, druhý pročte seznam emulgátorů a odmítne se jídla dotknout, protože by mohl umřít, třetí zkontroluje složení a zaraduje se: „Tam je tolik konzervantů, že budu žít věčně!“