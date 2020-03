Jak se chránit proti nákaze: pomůže vitamin D ovoce i pohyb, míní lékaři

Podstatou onemocnění je rozsáhlý zánět, který v některých případech komplikuje navíc přehnaná imunitní reakce. Imunitnímu systému můžeme pomoct k tomu, aby v případě potřeby zafungoval tak, jak má a ochránil nás před těžkým průběhem koronavirové infekce.



„Když je víc slunečních dnů, stačí vystavit slunci i poměrně malou část pokožky na pár desítek minut týdně a tělo si vitamin D vytvoří samo,“ říká epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého je vitamin D pro imunitu stejně důležitý jako mnoha dalších látek. „Rozhodně neplatí, že ten kdo má dost vitaminu D, nemůže být virem ohrožený. Je potřeba dodržovat i další formy prevence.“

Otázkou, jak imunitě pomoc, aby zvládla zánětlivý nápor v těle, se zabýval také profesor Jiří Ruprich ze Státního zdravotního ústavu. Tvrdí, že studie již dlouho prokazují souvislost mezi nízkým obsahem vitaminu D a řadou zánětlivých onemocnění.

„Vědci vědí, že zlepšení hladin vitaminu D může pomoci snížit záněty v těle,“ říká a dodává, že vitamin D je přirozeně tvořen v kůži díky UV záření ze slunce. „Ne každý však může takto získat veškerý vitamin D. Jeho zdrojem v zimě jsou ryby,“ uvádí Ruprich, který pro iDnes.cz odpověděl dvě zásadní otázky a na závěr shrnul do šest tipů a doporučení:

Máme užívat vitamin D nebo se stačí na pár minut denně vystavit slunci?Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje vystavit obličej a paže slunečnímu záření po dobu asi 30 minut denně, aniž by došlo k popálení a aby se dosáhlo přiměřené produkce vitaminu D. Ovšem u každého je syntéza individuální a je ovlivněna řadou okolností (vnější podmínky, věk…), proto na ni nelze ve všech případech plně spoléhat. Je k tomu řada doporučení, které spadá do kompetence kožních lékařů.

Ve stravě lze vitamin D doplnit tučnými mořskými rybami, jejich játry, dále vejci, obohacenými potravinami, například margaríny, mléčnými výrobky aj. Kdo nejí ryby, může využít rybí olej. Více se dočtete na webu SZÚ.

Může nás dostatek vitamínu D ochránit, anebo co můžeme ještě pro svou ochranu udělat?

Vitamin D může přispět v rámci prevence k dobrému zdravotnímu stavu, ale není všespásný. Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému. Je potřeba mít celkově vyváženou výživu - jídelníček a praktikovat obecně zdravý životní styl. Existuje spousta doporučení, tzv. Výživových pyramid. Můžete se podívat třeba na oficiální doporučenou výživovou pyramidu MZ ČR, která je sice poněkud starší, ale v principu platná.

1. Konzumujte protizánětlivé potraviny (obecně zelenina a ovoce).

2. Omezte, nebo eliminujte zánětlivé potraviny (vysoce zpracované potraviny s nadbytkem cukru, soli, nasycených tuků, nadbytku masných výrobků).

3. Kontrolujte si hladinu cukru v krvi (metabolický syndrome, diabetes).

4. Udělejte si čas na cvičení (pohyb a zase pohyb).

5. Pokud máte nadváhu, zhubněte (dokážete to při změně jídelníčku a vhodném pohybu).

6. Zvládněte stres (dnes je to těžké, ale jde si nacvičit obranné rituály, pomáhá pravidelný pohyb, sluníčko, voda, vzduch).