Vitamin D je pro dobrou imunitu zásadní. Jak ho doplnit?

Vitamin D Skupina steroidů složená z pěti různých vitaminů, hraje důležitou roli v regulaci vápníku, který je naprosto zásadní pro vývoj kostry a mineralizaci chrupavek, ale také pro kumulaci kostní hmoty během růstu.

Napomáhá udržovat ve formě naše svaly, usnadňuje také správnou činnost nervového systému, reguluje proces rozvoje a diferenciace různých typů buněk a plní tzv. antiproliferační funkci v mnoha tkáních. Laicky řečeno, tlumí růst a nežádoucí množení buněk, a to včetně těch rakovinotvorných.

Stimuluje činnost T-lymfocytů (to jsou buňky imunitního systému, jejichž úkolem je identifikovat „nepřítele“) a prospívá i srdci, protože snižuje riziko hypertenze a infarktu. Pozitivně působí při nemocech, jako je třeba cukrovka, revmatoidní artritida, osteoporóza či různé střevní záněty.

Existuje několik forem vitaminu D. Nejrozšířenější jsou formy D3 a D2. Vitamin D3 vzniká v kůži za působení slunečního záření, konkrétně ultrafialového záření B (UVB). Tímto způsobem by se měla pokrýt téměř celá denní spotřeba. Předávkování vitaminem D3 ze slunečního záření nehrozí. Při nadměrné produkci ho záření začne rozkládat.

Doporučená denní dávka vitaminu D je 300 až 600 IU.