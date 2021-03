Zdroj energie, elánu a pevného zdraví. Nepodceňujte sílu vitaminu C

Vitamin C hraje v našem zdraví opravdu zásadní roli. Není proto radno jeho přísun opomíjet, doufat, že právě v našem těle koluje „céčka” dostatek. Nejenže jde o domněnku naivní a zcela mylnou, kromě toho, bez dostatečného přísunu vitaminu C nebudete nikdy v perfektní kondici, organismus nezíská potřebný štít k ochranně před vnějšími vlivy.

Bohužel na rozdíl od zvířat či rostlin si lidské tělo neumí vitamin C vyrobit samo, a tak se musíme spolehnout na to, kolik si ho do těla dodáme sami. Vše tedy máte ve svých rukách.

Zajímavost: Vitamin C můžete znát také jako L-kyselinu askorbovou. Název pochází z názvu onemocnění kurděje, k němuž dochází při nedostatku vitaminu C.

Elixír života

Snad žádný jiný vitamin nemá tak široké pole působnosti jako právě zmíněné „céčko”. Tím rozhodně nechceme říci, že ostatních vitaminů je v lidském těle netřeba. Je absolutně nutné mít vyvážený přísun celé řady vitaminů, nicméně céčko patří k jedné z hlavních řídících složek komplexní vitality.

Přispívá k udržení normální funkce imunitního systému a podílí se také na tvorbě kolagenu, který je důležitý pro funkci krevních cév, chrupavek, kůže, ale i zubů. Pozitivně se podepisuje na činnosti nervové soustavy, zvyšuje psychickou odolnost, chrání buňky před oxidačním stresem, snižuje míru únavy a vyčerpání.

Tento vitamin je nepostradatelný také pro krásu. Vědecké výzkumy prokázaly, že „céčko” aplikované na pleť je velmi účinný antioxidant, který posiluje a také chrání epidermis pleti. Antioxidanty neutralizují volné radikály, které mohou v pleti poškozovat proteiny, lipidy a DNA, a tím ovlivňovat kožní buňky. Vitamin C je navíc nezbytnou látkou pro pevnost pleti, neboť podporuje syntézu kolagenových vláken, a tak pomáhá udržovat pleť zářivou a svěží.

Nedostatek „céčka“ může způsobit prasklinky v koutcích úst, zarudlou a hrubou pokožku nebo celkové zhoršení hojení ran. Mohou se objevit žaludeční potíže, psychická nepohoda a další zdravotní potíže.

Nevíte, co jsou volné radikály? Jde například o slunce, znečištěné ovzduší, zakouřené prostředí. Existuje bezpočet zdrojů volných radikálů, které mohou způsobovat oxidační stres a mají negativní vliv nejen na náš celkový zdravotní stav, ale také na naši pleť, neboť urychlují její stárnutí.

Lze se vitaminem C předávkovat?

Jak už bylo zmíněno, lidské tělo si neumí vitamin C samo přirozeně produkovat. Je tedy nutností pravidelně doplňovat „céčko“ pomocí ovoce a zeleniny, nejlépe ve formě čerstvých surovin, lze přizvat na pomoc i doplňky stravy.

„Vitamin C je dobře rozpustný ve vodě, takže jeho případný nadbytek, který tělo právě nevyužije, se vyloučí ledvinami do moči. Teprve vitamin C, který má charakter kyseliny, podávaný v dávkách překračujících cca 1 gram za den, může překyselit vylučovací cesty natolik, že se v nich mohou srážet tzv. šťavelany za vzniku zdravotně nebezpečných takzvaných oxalátových konkrementů,“ vysvětluje Ivan Mach, zakladatel Aliance výživových poradců v ČR.

A dodává, že vyšší dávky vitaminu C se nedoporučují pacientům s ledvinovými nebo střevními záněty (např. Crohnova choroba). U těchto lidí opravdu hrozí, že se při předávkování vitaminem C projeví popsané příznaky, které jejich nemoci dále zkomplikují.

Zajímá vás, jak je to tedy s dávkováním? Pro zdravého dospělého člověka je ideální množství vitaminu C asi 80 mg za den. Jeho zvýšený příjem kolem 1 000 mg, potřebují nejen ti, na které takzvaně něco leze, ale i kuřáci, sportovci, starší lidé nebo ti, kteří mají velkou fyzickou či psychickou zátěž. Větší množství vitaminu C potřebují i těhotné nebo kojící ženy a také ti, kteří se zotavují z nějaké nemoci.

Tělo sice dokáže přebytek vitaminu C vyloučit společně s močí ven, ale pokud za den zkonzumujeme více než 1 g, mohou se dostavit zdravotní komplikace v podobě průjmu, nebo naopak zácpy, žaludeční křeče nebo nevolnost.

Už nyní je pozdě

Ruku na srdce, většina z nás začne „vitaminovat“ až tehdy, kdy na ně „něco” leze. Jestli si myslíte, že tím možnou nemoc odvrátíte, chyba!

„Je lepší užívat vitamin C s cílem odvrácení rizika infekce nebo zánětu, tedy denně. Když cítíme, že nejsme ve své kůži, bývá na zahájení suplementace vitaminem C většinou už pozdě. Proto bych si v období chřipkových epidemií nebo i během současné pandemie dal velmi záležet na včasné a pravidelné suplementaci céčkem. Bude ji možné přerušit až v období, kdy už bude k dispozici dostatek jeho přírodních zdrojů, zejména z čerstvé jarní zeleniny, a kdy bude riziko respiračních virových infekcí malé,“ doporučuje Mach.

Pokud chcete mít pokožku bez viditelných vrásek, toužíte celkově zpomalit stáří vpisující se do tváře, zahrňte do péče kosmetické produkty s vysokým obsahem vitaminu C. Může jít o krémy, ampule, jednorázové pleťové masky či účinné boostery.

Ovšem pozor, vitamin C rychle oxiduje, proto je třeba jej chránit před oxidací a aktivovat pouze ve chvíli, kdy jej chceme použít. Není tedy dobré jednou za měsíc nanést trochu „céčka“ ve formě krému a uchovávat jej na „horší časy“.