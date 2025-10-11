Únava, časté infekce nebo pomalé hojení ran? Možná vám chybí vitamin C

Vitamin C je pro lidské tělo naprosto nezbytný, hraje důležitou roli v celé řadě procesů a neobejde se bez něj ani váš imunitní systém, který s příchodem podzimu dostává zabrat.
Největší problém s céčkem spočívá v tom, že si ho lidské tělo nedokáže vyrobit samo, a proto je nutné přijímat ho ve stravě. Obecně se doporučuje (dospělému) organismu dodávat denně zhruba 75 až 100 mg vitaminu C.

Pokud však patříte mezi kuřáky, jste nemocní, právě se z choroby zotavujete či se potýkáte se zvýšenou psychickou nebo fyzickou zátěží, je vhodné dávku tohoto vitaminu zvýšit. Více ho potřebují také těhotné a kojící ženy, starší lidé a sportovci.

Když chybí vitaminy, tělo trpí. Varovat vás mohou křeče, únava i nespavost

Od imunity po paměť

Co vše má vitamin C v lidském těle na starosti?

  • Povzbuzuje obranyschopnost organismu, podporuje tvorbu bílých krvinek a pomáhá bojovat proti infekcím.
  • Je také nezbytný pro syntézu kolagenu, který je klíčový pro regeneraci tkání a hojení ran.
  • Funguje jako silný antioxidant, chrání buňky před poškozením volnými radikály, a přispívá tak k prevenci chronických onemocnění.
  • Zvyšuje vstřebávání železa z rostlinných zdrojů, což je důležité pro prevenci anémie.
  • Podporuje zdraví kostí, zubů, chrupavek, kůže i cév a zlepšuje funkci mozku a paměti.

Málo, nebo moc?

Pokud se vaše tělo potýká s mírným nedostatkem vitaminu C, můžete pociťovat únavu, budete náchylnější k infekcím a projeví se to i zhoršeným hojením ran.

Při dlouhodobém nedostatku se pak můžou objevit kurděje, nemoc vyznačující se krvácivostí, otoky, bolestmi kloubů, vypadáváním zubů a dalšími vážnými zdravotními problémy.

Céčko se vstřebává v tenkém střevě a obecně je jeho absorpce omezená, záleží na tom, kolik ho přijmete a v jaké formě, přebytek je vylučován močí. Při běžných dávkách (30 až 180 mg denně) tělo vstřebá 70 až 90 %, a čím víc této látky přijmete (například 1000 mg), tím je vstřebatelnost nižší.

Pozor pak na příliš vysoké dávky (více než 2000 mg), to už se můžou objevovat příznaky předávkování, jako je průjem, bolesti hlavy, křeče a zvracení. Obecně je pak lépe vstřebatelný lipozomální vitamin C nebo ten z přírodních zdrojů.

Článek vznikl pro časopis Tina.

