Ve dvaašedesáti vypadá na třicet. Vděčí za to zdravé stravě a pohybu

S cvičením začala před třiceti lety po porodu druhého dítěte. Potřebovala si dát zpět do pořádku záda a měla rozestup břišních svalů. Cvičení ji natolik chytlo, že se stalo součástí jejího každodenního života.

„Začala jsem s tenisem, který jsem hrávala i dříve a bavil mě. Pak jsem přidala aerobik a nakonec jsem začala chodit i do fitka, protože mě to začalo strašně naplňovat,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

V osmdesátých letech se v jejím okolí hodně rozmohl aerobik a každá žena chodila cvičit. Cvičení a posilování v rychlém tempu však nebylo nic pro ni, takže u něj nevydržela dlouho. „Bylo však fajn, že jsem měla něco, kde se potkám s přáteli. Dalo se to krásně skloubit i s péčí o tři děti,“ pokračovala.

Cvičení doporučuje všem. Často si lidé myslí, že je minimálně o patnáct let mladší a velmi jí to lichotí. Zároveň je pyšná, že je pro spoustu lidí velkou inspirací. Na stará kolena podlehla i kouzlu sociálních sítí a založila si účet na Instagramu, kde se snaží ostatní motivovat.

„Nyní žiji na Bali a naprosto jsem se zamilovala do jógy. Je to očista těla i duše a mohu ji doporučit všemi deseti. Věřím, že je to druh pohybu, který může praktikovat každý. A je opravdu zázračný. Neznám nikoho, komu by jóga nepomohla,“ míní.

Je si vědoma, že každý nemůže cvičit, protože má různé zdravotní komplikace. Takovým lidem doporučuje meditaci na očištění mysli, protože věří, že negativní myšlení přináší stres a ten je záhubou pro mladistvý vzhled.

Kromě toho svým fanouškům ráda ukazuje, jaké si připravuje jídlo. Pochopitelně je její jídelníček složený především z ovoce, zeleniny a čerstvých ryb. Hamburgery nebo hranolky a sladké dorty u ní nenajdete. Za léta si zvykla na zdravé pochutiny, k nezdravým jídlům vůbec netíhne a nemá na ně chuť.

„Každý mi říká, že by si přál vypadat jednou v šedesáti jako já. A já jim vždy odpovídám, že tak vypadat mohou. Čím dřív začnete se zdravým životním stylem, tím lépe. Každý může vypadat jako já,“ dodala.