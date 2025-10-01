Virová hepatitida je infekční zánětlivé onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A, B, C, D nebo E. V poslední době znepokojuje lékaře po celé Evropě zejména hepatitida E, protože počty pacientů jsou oproti předchozím rokům dvojnásobné. Ve srovnání s covidovými roky se zdvojnásobil rovněž výskyt odhalených žloutenek typu C.
Projevy hepatitidy
„Typická hepatitida by se měla projevit zežloutnutím očí a kůže, bývají pocity na zvracení nebo pacient zvrací, někdy bývá světlá stolice, celková nevolnost, únava, bolesti kloubů. Ale musíme upozornit, že řada hepatitid probíhá nenápadně a diagnóza se stanoví vyšetřením jaterních testů a speciálními krevními analýzami, které jsou pro každou hepatitidu jiné a jasně diagnózu potvrdí či vyvrátí,“ vysvětluje předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Hepatitida E byla dřív častou nemocí pouze v zemích s nízkým hygienickým standardem, protože se zde šířila zejména kontaminovanou vodou nebo kvůli nesprávné hygieně rukou. V Evropě, kde počet nových případů nečekaně roste, však bývá hlavním zdrojem nákazy nedostatečně tepelně upravené vepřové maso nebo zvěřina.
„Nákaza však může pocházet i z jiných zdrojů, jako jsou krevety, mušle či jeleni. Je proto velmi důležité zachovat hygienické standardy, umývat zeleninu, dostatečně tepelně upravovat maso a v zemích s nižším hygienickým standardem pít jen balenou vodu,“ uvedla Soňa Fraňková, zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.
V letech 2022 a 2023 oznámil Státní zdravotní ústav 319, respektive 685 nových případů, v loňském roce to pak bylo 662 nových nákaz hepatitidou E. Nejvíce rozšířená je v Česku ale žloutenka typu C, které se také říká tichý zabiják – protože 75 procent pacientů o nemoci neví. S hepatitidou C se potýká asi půl procenta tuzemské populace.
„Zákeřnost je dána skutečností, že hepatitida C může roky probíhat zcela bez příznaků. Když už má nakažený potíže, znamená to, že už má velmi pokročilé jaterní onemocnění – tedy jaterní cirhózu, a to může vést až k transplantaci jater,“ upozornil Jan Šperl, zástupce přednosty pro výzkum a výuku a odborný garant léčby virových hepatitid na Klinice hepatogastroenterologie IKEM. Minulý rok bylo v České republice nahlášeno 1,4 tisíce nových případů žloutenky C, což je nejvíc v historii.
Jak jsou rozšířené ostatní typy hepatitidy? Jak se přenášejí, jak se proti nim bránit, jaká představují zdravotní rizika a jak se projevují?