Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte

Petra Barochová
  11:12
Téměř jeden a půl milionu mrtvých. Tolik obětí si každý rok vyžádají po celém světě virové hepatitidy, tedy záněty jater. Ale není žloutenka jako žloutenka, celkem je známo pět typů. Nejznámější je A, kterému se také říká nemoc špinavých rukou a v současnosti se šíří v Praze. Jak závažné jsou jednotlivé typy a jak se proti nim bránit?
Virová hepatitida - ilustrační fotografie

Virová hepatitida je infekční zánětlivé onemocnění jater způsobené virem hepatitidy A, B, C, D nebo E. V poslední době znepokojuje lékaře po celé Evropě zejména hepatitida E, protože počty pacientů jsou oproti předchozím rokům dvojnásobné. Ve srovnání s covidovými roky se zdvojnásobil rovněž výskyt odhalených žloutenek typu C.

Projevy hepatitidy

„Typická hepatitida by se měla projevit zežloutnutím očí a kůže, bývají pocity na zvracení nebo pacient zvrací, někdy bývá světlá stolice, celková nevolnost, únava, bolesti kloubů. Ale musíme upozornit, že řada hepatitid probíhá nenápadně a diagnóza se stanoví vyšetřením jaterních testů a speciálními krevními analýzami, které jsou pro každou hepatitidu jiné a jasně diagnózu potvrdí či vyvrátí,“ vysvětluje předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Hepatitida E byla dřív častou nemocí pouze v zemích s nízkým hygienickým standardem, protože se zde šířila zejména kontaminovanou vodou nebo kvůli nesprávné hygieně rukou. V Evropě, kde počet nových případů nečekaně roste, však bývá hlavním zdrojem nákazy nedostatečně tepelně upravené vepřové maso nebo zvěřina.

„Nákaza však může pocházet i z jiných zdrojů, jako jsou krevety, mušle či jeleni. Je proto velmi důležité zachovat hygienické standardy, umývat zeleninu, dostatečně tepelně upravovat maso a v zemích s nižším hygienickým standardem pít jen balenou vodu,“ uvedla Soňa Fraňková, zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

V letech 2022 a 2023 oznámil Státní zdravotní ústav 319, respektive 685 nových případů, v loňském roce to pak bylo 662 nových nákaz hepatitidou E. Nejvíce rozšířená je v Česku ale žloutenka typu C, které se také říká tichý zabiják – protože 75 procent pacientů o nemoci neví. S hepatitidou C se potýká asi půl procenta tuzemské populace.

„Zákeřnost je dána skutečností, že hepatitida C může roky probíhat zcela bez příznaků. Když už má nakažený potíže, znamená to, že už má velmi pokročilé jaterní onemocnění – tedy jaterní cirhózu, a to může vést až k transplantaci jater,“ upozornil Jan Šperl, zástupce přednosty pro výzkum a výuku a odborný garant léčby virových hepatitid na Klinice hepatogastroenterologie IKEM. Minulý rok bylo v České republice nahlášeno 1,4 tisíce nových případů žloutenky C, což je nejvíc v historii.

Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo.
Barevná počítačová tomografie pacienta s hepatitidou C. Nemoc způsobuje cirhózu a atrofii v tkáni jater (světle šedá barva - vlevo).
Virus hepatitidy A. Proti tomuto onemocnění je možné se očkovat.
Virus hepatitidy B. Na tento druh žloutenky existuje očkování.
Jak jsou rozšířené ostatní typy hepatitidy? Jak se přenášejí, jak se proti nim bránit, jaká představují zdravotní rizika a jak se projevují?



