Příští chřipková sezona zamíchá kartami, obává se profesor Machala

„Na medicínu mě poslala maminka. Přála si, abych byl dětský doktor,“ usmívá se profesor MUDr. Ladislav Machala (67), Ph.D. „Už během studia medicíny mě ale zajímaly patogeny – viry a bakterie. Potřeboval jsem, aby moje profese lékaře nebyla jen o lidech, aby tam byly ještě další organismy.“ Nakonec zakotvil na Klinice infekčních parazitárních a tropických nemocí pražské FN Na Bulovce.



Před devíti lety jste s biochemikem profesorem Janem Konvalinkou vydali knihu Viry pro 21. století. Hned v úvodu vysvětlujete, že viry jsou kousky dědičné informace a že už slavný britský imunolog a nositel Nobelovy ceny Peter Medawar napsal, že virus je špatná zpráva zabalená do bílkoviny. Může to být i dobrá zpráva?

Abych to uvedl na pravou míru – nemusí to vždy být jen špatná zpráva, a ani nemusí být zabalená jen do bílkoviny. A vášnivé debaty se vedou i o tom, zda jsou viry vůbec živé. Dle mého spíše nejsou. K životu a k rozmnožování totiž potřebují živou buňku. Až díky ní jsou schopny vytvářet své kopie a vnikat do dalších buněk. Ale ať už živé jsou, nebo nejsou, bez nich by se celý náš ekosystém zkroutil nebo by vypadal úplně jinak. S viry žijeme od začátku světa. Vyvíjejí na nás evoluční tlak, který trénuje naši imunitu, což je pro naše tělo důležité a přínosné. Samozřejmě se může stát i to, že virus naše buňky využije k rozmnožování a pak je zničí anebo změní jejich fungování, což vede k nemoci, a někdy až ke smrti. Ale viry nám mohou i dobře sloužit. Lze je například využít v rámci fagoterapie.